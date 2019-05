Momoland bất ngờ thông báo ra mắt sản phẩm mới

© KBS

Trở lại chưa được bao lâu với sân khấu comeback hết sức thành công vào ngày 20/3 vừa qua cùng album mini mang tên “Show Me”, các cô nàng Momoland lại tiếp tục khiến cộng đồng fan hâm mộ bất ngờ với thông báo về việc nhóm sẽ tiếp tục ra mắt một sản phẩm mới vào tháng 5 năm nay.





Được biết, trong lần comeback tới, Momoland sẽ tiếp tục hoạt động trong đội hình 7 thành viên, do hai cô gái Daisy và Tae-ha vắng mặt bởi vấn đề sức khỏe và lý do cá nhân. Đặc biệt hơn hết, khác với những ca khúc mạnh mẽ và sôi động đã làm nên thương hiệu của Momoland như “Bboom Bboom”, “BAAM” hay gần đây nhất là “I`m So Hot”, trong lần comeback tới, Momoland sẽ mang đến sàn đấu âm nhạc một ca khúc đậm chất ballad trữ tình, hứa hẹn sẽ khiến người nghe có một cảm nhận mới lạ hơn về những thiếu nữ được mệnh danh là “thần tượng mới nổi” hot nhất nhì làn sóng K-pop.





Dự kiến, bản tình ca ballad ngọt ngào của Momoland sẽ chính thức được tung lên kệ đĩa vào ngày 7/5 tới đây. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động quảng bá tại thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào (Nhật Bản) từ ngày 10/5, trước khi chính thức lên đường chu du vòng quanh thế giới (cụ thể là đi qua Đài Loan, Canada, Mỹ, Bra-xin, Chile và Mê-hi-cô) trong chuyến lưu diễn mới nhất của mình.