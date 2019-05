Nhật hoàng Naruhito lên ngôi và kỳ vọng về quan hệ Hàn-Nhật

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/5 đã gửi điện chúc mừng tân Nhật hoàng Naruhito đăng cơ, bày tỏ hy vọng tân Nhật hoàng sẽ dành nhiều sự quan tâm và tình cảm nồng hậu vì sự phát triển quan hệ hữu nghị Hàn-Nhật trong tương lai. Trước đó một ngày, Tổng thống cũng đã gửi thư cho Thái Thượng hoàng Akihito, cảm ơn về những đóng góp to lớn của ông trong sự phát triển quan hệ song phương.

Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

Thái Thượng hoàng Akihito bày tỏ mong muốn truyền ngôi lại cho Thái tử Naruhito vào tháng 8 năm 2016 do tuổi cao sức yếu. Phát biểu trong cuộc gặp đầu tiên với đại diện người dân, trong đó có Thủ tướng Shinzo Abe cùng các quan chức Chính phủ và lãnh đạo các địa phương, tân Nhật hoàng Naruhito cầu chúc hạnh phúc cho người dân, sự phát triển của quốc gia và hòa bình thế giới. Ông cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm trên cương vị là biểu tượng của quốc gia và sự đoàn kết của người dân Nhật Bản căn cứ theo Hiến pháp. Tuy nhiên, tân Nhật hoàng lại không thể hiện quyết tâm bảo vệ Hiến pháp Hòa bình, Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản, khác với Thái Thượng hoàng Akihito. Trong lời phát biểu đầu tiên tại lễ đăng cơ ngày 9/1/1989, Thái Thượng hoàng Akihito đã cam kết sẽ cùng người dân Nhật Bản gìn giữ Hiến pháp, tăng cường phúc lợi và hòa bình. Hiến pháp Nhật Bản hiện hành có nội dung “Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh và các hành vi quân sự như một phương tiện giải quyết tranh chấp quốc tế, không sở hữu lực lượng chiến đấu như lục quân, hải quân, không quân”. Tuy nhiên, Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang xúc tiến sửa đổi Hiến pháp, để thêm vào nội dung về Lực lượng phòng vệ như một lực lượng chiến đấu, nhằm biến Nhật Bản thành một quốc gia bình thường.

Kỳ vọng về thời đại “Lệnh hòa”

Niên hiện mới của Nhật Bản là “Lệnh Hòa” (Reiwa), nghĩa là “trong trẻo, ôn hòa”, mang ý nghĩa cầu mong hòa bình. Tại Nhật Bản, Nhật hoàng không có quyền hành lãnh đạo đất nước trên thực tế. Tuy nhiên, ngôi vị Nhật hoàng mang ý nghĩa lớn, là biểu tượng của sự hòa hợp quốc gia. Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhấn mạnh về ý nghĩa biểu tượng này trong bài phát biểu với vai trò là đại diện người dân tại lễ đăng cơ của Nhật hoàng.

Các nước láng giềng của Nhật Bản cũng đặt nhiều kỳ vọng về tân Nhật hoàng Naruhito. Sinh năm 1960, sau khi chiến tranh đã kết thúc, nên tân Nhật hoàng có suy nghĩ tương đối cơi mở về các vấn đề lịch sử. Do đó, có thể kỳ vọng vị Hoàng đế mới của nước Nhật sẽ thể hiện quan điểm mềm dẻo về các vấn đề lịch sử. Thái thượng hoàng Akihito từng tới thăm các nước chịu thiệt hại do các cuộc chiến tranh mà Nhật Bản gây ra, tưởng niệm những người đã thiệt mạng và “hối lỗi sâu sắc” về lịch sử. Tuy nhiên, ông chưa từng tới thăm Hàn Quốc và trực tiếp xin lỗi các nạn nhân chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, bên cạnh những đánh giá tích cực, Thái thượng hoàng Akihito vẫn bị chỉ ra là còn có một số điểm hạn chế. Bởi vậy, các bước đi sắp tới và lập trường của tân Nhật hoàng Naruhito sẽ thu hút sự quan tâm không nhỏ của các nước láng giềng, đặc biệt là Hàn Quốc.

Kỳ vọng

Thủ tướng Shinzo Abe đang xúc tiến sửa đổi Hiến pháp, đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia bình thường, có thể sở hữu lực lượng chiến đấu. Điều này cho thấy, Chính phủ Nhật Bản không hề hối lỗi về vấn đề lịch sử, ngược lại còn “ca ngợi” lịch sử xâm lược, gây ra mâu thuẫn toàn diện với các quốc gia láng giềng. Quan hệ Hàn-Nhật cũng đang trong tình trạng đóng băng. Trong bối cảnh đó, việc Nhật hoàng lên ngôi mặc dù chỉ là một sự kiện thiên về tính biểu tượng, nhưng cũng tạo ra không ít kỳ vọng về một thời đại mới của nước Nhật. Sự khởi đầu niên đại “Lệnh Hòa” của Nhật hoàng Naruhito được kỳ vọng sẽ trở thành xuất phát điểm của một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng của toàn khu vực.