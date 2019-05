Chính giới mâu thuẫn về việc thông qua nhanh các dự luật trọng điểm

ⓒYONHAP News

Bất chấp sự phải đối quyết liệt của đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội, 4 đảng còn lại đã chỉ định thông qua nhanh một số dự luật trọng điểm. Điều này đã dẫn tới tình trạng đối đầu căng thẳng trong chính giới Hàn Quốc. Đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố sẽ đấu tranh ngoài Quốc hội. Một số nghị sĩ của đảng này thậm chí còn tiến hành “lễ cắt tóc tập thể” để phản đối. Trong khi đó, nội bộ đảng Tương lai chính nghĩa đang đối mặt với nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Chỉ định thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cùng ba đảng đối lập là Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý đêm ngày 29/4, rạng sáng ngày 30/4 vừa qua đã mở cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị và Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp, chỉ định thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi và dự luật về thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Một dự luật được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội sẽ được thẩm định tại Ủy ban thường trực trong vòng 180 ngày. Nếu qua thời gian này mà quá trình thẩm định vẫn chưa kết thúc thì dự luật sẽ tự động được trình lên Ủy ban pháp chế và tư pháp. Sau quá trình thẩm định kéo dài 90 ngày tại Ủy ban pháp chế và tư pháp, dự luật tiếp tục được tự động trình lên phiên họp toàn thể của Quốc hội, bất kể quá trình thẩm định đã hoàn tất hay không.

Đảng Hàn Quốc tự do phản đối gay gắt dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, cho rằng chính giới đang đơn phương thay đổi chế độ bầu cử nhằm kéo dài thời gian cầm quyền của Chính phủ đương nhiệm. Để ngăn chặn quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội, Đảng Hàn Quốc tự do đã “chiếm đóng” các phòng họp của Quốc hội, thậm chí còn gây ra xô xát khiến tình hình Quốc hội rơi vào hỗn loạn từ ngày 25/4. Rốt cuộc, 4 đảng còn lại đã phải thay đổi địa điểm và thời gian họp của hai Ủy ban để tránh sự cản phá của đảng Hàn Quốc tự do, hoàn tất quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật vào rạng sáng ngày 30/4.

Các dự luật được chỉ định thông qua nhanh

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi có nội dung chính là áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, tức giảm số ghế nghị sĩ đại diện khu vực, nâng số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Tổng số ghế nghị sĩ vẫn được giữ nguyên là 300 ghế, nhưng số nghị sĩ đại diện khu vực được giảm từ 253 ghế xuống còn 225 ghế. Thay vào đó, số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng tăng từ 47 lên 75 ghế. Việc phân bổ số nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng được áp dụng theo phương thức: lấy toàn thể ghế nghị sĩ là 300, chia cho tỷ lệ phiếu bầu của mỗi đảng, ra được số ghế nghị sĩ theo từng đảng, trừ đi số nghị sĩ theo khu vực mà đảng đó đã đắc cử; số nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng bằng một nửa kết quả này.

Dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng có nội dung chính là phân tán và kiềm chế quyền lực của Viện Kiểm sát, đẩy mạnh giám sát các hành vi tiêu cực của quan chức cấp cao. Đối tượng điều tra của Cơ quan này gồm tất cả các quan chức cấp cao trong bộ máy hành chính, tư pháp, lập pháp, như Tổng thống, nghị sĩ Quốc hội, Chánh án, Thẩm phán Tòa án tối cao, Chánh án và Thẩm phán Tòa án Hiến pháp, sĩ quan cấp cao, tổng đối tượng thuộc diện bị giám sát là hơn 6.000 người. Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng chỉ bị hạn chế quyền khởi tố với Thẩm phán, Công tố viên, quan chức Cảnh sát cấp cao, còn lại tất cả đối tượng khác đều thuộc thẩm quyền khởi tố của Cơ quan này. Cơ quan có quyền yêu cầu ban lệnh bắt giam, khám xét và quyền yêu cầu Tòa án xem xét khởi tố lại đối với vụ án mà Viện Kiểm sát từ chối khởi tố.

Dự đoán

Chính giới Hàn Quốc đang rơi vào mâu thuẫn nghiêm trọng. Trong khi đảng Hàn Quốc tự do tích cực đấu tranh ngoài Quốc hội thì đảng Tương lai chính nghĩa, đảng đối lập có số ghế nhiều thứ ba tại Quốc hội, lại đang đối mặt với nguy cơ chia rẽ sâu sắc. Trong khi đó, nội bộ phe cầm quyền cũng có ý kiến phản đối. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Moon Moo-il phản đối dự luật về điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, cho rằng nội dung dự luật đi ngược lại nguyên tắc chủ nghĩa dân chủ. Sau khi đã chỉ định thành công, đảng cầm quyền tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận với đảng Hàn Quốc tự do, kêu gọi đảng này quay trở lại Quốc hội. Tuy nhiên, điều này dường như sẽ khó thực hiện ngay lập tức. Theo đó, quá trình thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cùng các dự luật quan trọng khác tại Quốc hội, sẽ khó lòng diễn ra suôn sẻ.