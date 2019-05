Ông Ban Ki-moon kêu gọi sự hợp tác trong và ngoài nước giải quyết vấn nạn bụi nhỏ

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã chính thức bắt tay vào việc giải quyết vấn đề bụi nhỏ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Ban Ki-moon đang đảm trách vai trò là Chủ tịch “Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí”, nhằm giải quyết vấn nạn bụi nhỏ, trực tiếp dưới quyền Tổng thống, ra mắt vào ngày 29/4 vừa qua.





“Hội đồng quốc gia về khí hậu và môi trường”

“Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí” có nhiệm vụ đề xuất lên Chính phủ những giải pháp cơ bản về vấn đề bụi nhỏ và tích cực tìm kiếm phương án hợp tác với các nước trong khu vực Đông Bắc Á cũng đang gặp nhiều khó khăn do bụi nhỏ gây ra như Trung Quốc. Hội đồng có 42 thành viên là đại diện của các chính đảng, giới công nghiệp, giới học thuật, tổ chức xã hội, tôn giáo và các cơ quan Chính phủ. Ngoài ra, Hội đồng còn có 7 thành viên là đại diện người dân như Hiệu trưởng trường tiểu học, tiểu thương, người lao động làm việc thường xuyên ngoài trời, trưởng làng, thôn. Mục đích là nhằm phản ánh tiếng nói của người dân vào các đối sách, để người dân có thể cảm nhận được hiệu quả thực tế trong cuộc sống.





Kế hoạch của “Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí”

“Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí” có kết hoạch sẽ thành lập “Nhóm người dân tham gia vào chính sách” trong tháng 5 này, để xây dựng khung thảo luận có thể phản ánh một cách thực tế ý kiến của người dân vào chính sách. Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm nay, Hội đồng dự kiến sẽ tổ chức buổi thảo luận lớn với sự tham gia của người dân để thu thập ý kiến và cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề, làm căn cứ đưa ra các đối sách trình lên Chính phủ, trước thời điểm bụi nhỏ phát sinh với nồng độ cao. Ngoài ra, Hội đồng cũng có kế hoạch thành lập riêng một Ủy ban chuyên môn với sự tham gia của chuyên gia trong các lĩnh vực.





Cam kết của Chủ tịch Ban Ki-moon

Theo đó, Chủ tịch Ban Ki-moon đã nhấn mạnh đến sự đồng tâm hợp tác của chính giới, cũng như sự hợp sức của toàn dân và phối hợp với các nước láng giềng. Phát biểu trong lễ nhậm chức, Chủ tịch Ban đã nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của của vấn nạn bụi nhỏ khi trích dẫn một nội dung báo cáo chỉ ra rằng có đến 44 thành phố của Hàn Quốc trong số 100 thành phố có nồng độ bụi nhỏ cao nhất của các nước thành viện Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Chủ tịch Ban khẳng định dù đây là số liệu thống kê do Trung Quốc và Ấn Độ thực hiện, song kết quả này là khá sốc, có thể nói là “khủng hoảng quốc gia”, nên cần phải lập ra phương án giảm thiểu bụi nhỏ.

Cùng với việc nhấn mạnh sự hợp tác với các quốc gia láng giềng, Chủ tịch Ban Ki-moon cũng kêu gọi những nỗ lực ở trong nước. Tức phải kết hợp sự hợp tác ở cả bên trong lẫn bên ngoài thì mới có thể mang lại hiệu quả thực tế. Đồng thời, ông Ban Ki-moon cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng hiểu rõ mối lo ngại của Hàn Quốc về thực trạng nghiêm trọng của bụi nhỏ. Vào đầu tháng 4 vừa qua, ông Ban đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, thảo luận về phương án hợp tác song phương trong giải quyết vấn đề bụi nhỏ.

Đối phó với vấn nạn bụi nhỏ giờ đây đã không còn là việc riêng của Chính phủ, mà phạm vi giải quyết vấn đề đã mở rộng sang cơ quan Chính phủ liên quan, hay sự hợp tác của nhiều cơ quan để đưa ra đối sách. Bên cạnh đó, cũng có kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 30% đến 50% bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc là do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Do đó, để giải quyết vấn nạn bụi nhỏ thì phải có sự hợp sức của không chỉ riêng Chính phủ và người dân trong nước, mà cần phải có sự hợp tác với các nước láng giềng.





Kỳ vọng vai trò của Chủ tịch Ban Ki-moon

Sở dĩ Chủ tịch Ban Ki-Moon được kỳ vọng cao là bởi ông đã từng có thời gian dài tham gia vào xử lý vấn đề biến đổi khí hậu với tư cách là Tổng thư ký Liên hợp quốc. Là một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm, ông Ban thành thạo trong việc thảo luận, trao đổi các vấn đề nổi cộm với nhiều quốc gia. Ngoài ra, ông Ban Ki-moon hiện còn đang giữ chức Chủ tịch “Diễn đàn kinh tế châu Á Bác Ngao” (Boao Forum for Asia). Do đó, dư luận hiện đang hết sức quân tâm liệu rằng “Hội đồng quốc gia về khí hậu và chất lượng không khí” do Chủ tịch Ban Ki-moon dẫn dắt, có thể đưa ra những đối sách đột phá nào cho vấn đề bụi nhỏ hay không.