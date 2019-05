Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Bắc Triều Tiên

Trong số những “đạn tầm ngắn” mà Bắc Triều Tiên phóng vào ngày 4/5 vừa qua được xác định là có loại gắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tuy nhiên, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh đây chỉ là loại “tầm ngắn” thể hiện ý chí quyết tâm tiếp tục đối thoại với miền Bắc. Điều này được cho là nhằm xoa dịu động thái phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, để ngỏ ý sẽ không phá vỡ bầu không khí đàm phán song phương.





Ý đồ của Bắc Triều Tiên

Động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên được phân tích là nhằm gây áp lực cho Mỹ, bày tỏ sự bất mãn về tình trạng bế tắc trong đàm phán giữa hai bên. Ngoài ra, động thái này còn được cho là bao gồm cả mục đích nhằm giải tỏa những bất mãn trong nội bộ miền Bắc về việc đã không đạt được thỏa thuận nào tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua. Bởi xét về một khía cạnh nào đó, việc thị uy sức mạnh vũ trang là nhằm khẳng định vị thế của phe cứng rắn trong nội bộ miền Bắc. Bên cạnh đó, hành động này còn nhằm thu phục lòng dân đang bất an do niềm hy vọng được xóa bỏ hoặc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế có thể bị đổ vỡ. Mặt khác, một số phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành động thái khiêu khích sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều, tức nhận được sự hậu thuẫn của phía Mát-xcơ-va.





Phản ứng của Mỹ

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đều có phản ứng “thận trọng”, cho thấy hai nước không có ý định phá vỡ bầu không khí đối thoại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng tên lửa mà Bình Nhưỡng vừa phóng không phải là tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm xa, hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Đồng thời, ông Pompeo khẳng định tên lửa của miền Bắc đã không vượt ra khỏi canh giới của quốc tế. Nói tóm lại, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhưng vũ khí này đã không vượt qua “lằn ranh đỏ”. Một khi Washington nhận định vật thể phóng của Bình Nhưỡng là “tên lửa đạn đạo”, thì điều này cũng có nghĩa là động thái của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tức, Washington quy kết hành động lần này của Bình Nhưỡng không đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Do đó, Bắc Triều Tiên đã không phá vỡ cam kết trì hoãn phóng tên lửa, thử nghiệm hạt nhân, thành tích lớn nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn hướng tới. Ngay khi nhận được báo cáo về vụ phóng của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump được cho là đã rất “phẫn nộ”, cho rằng nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un đã lừa dối. Tuy nhiên, trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter, ông Trump vẫn tin chắc rằng ông Kim Jong-un không muốn phá vỡ cam kết với mình.

Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ hy vọng hành động của Bình Nhưỡng lần này không cản trở đến đối thoại song phương, đồng thời nhấn mạnh Washington muốn quay trở lại bàn đàm phán. Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng khẳng định giữ nguyên lập trường về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng, đồng thời cho biết các biện pháp cấm vận miền Bắc không hề có bất cứ thay đổi nào. Có thể nói, dù vụ phóng tên lửa lần này không phải là vấn đề nghiêm trọng, song yêu cầu và các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng của Washington “bất biến”.





Phản ứng của Hàn Quốc

Hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên đã khiến Chính phủ Hàn Quốc khá “bất ngờ” trong bối cảnh Hàn Quốc đang trong quá trình tìm kiếm phương án thực hiện vai trò “trung gian” nhằm xúc tiến đối thoại Mỹ-Triều. Seoul đã theo bước Washington, không đưa ra phản ứng quá gay gắt. Thậm chí, Hàn Quốc còn không sử dụng cụm từ “tên lửa”, và tổ chức “cuộc họp cấp Bộ trưởng liên quan” thay vì cuộc họp “Hội đồng an ninh quốc gia” để thảo luận phương án đối phó.

Miền Bắc đã có hành động khiêu khích nhưng không quá mức, và cả Hàn Quốc và Mỹ cũng hạ thấp mức độ phản ứng, thể hiện quyết tâm không phá vỡ khung đàm phán. Tuy nhiên, qua đó Bắc Triều Tiên cho thấy quyết tâm sẽ đạt được các yêu cầu bằng các hành động khiêu khích. Trong khi đó, Washington vẫn kiên định với lập trường phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có kiểm chứng và duy trì lệnh cấm vận. Do đó, để đi đến được bàn đàm phán, cuộc chiến “cân não” giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ kéo dài trong thời gian tới.