Ôi sự chóng mặt này... (We Are The Night)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : We Are The Night (위아더나잇)

Tên album / Đĩa đơn : Ôi sự chóng mặt này... (아, 이어지러움)

Ngày phát hành : 28/04/2019





Ca khúc

01. 카메라를챙겨 (Mang theo máy ảnh)

02. Bunker

03. 스노클링 (Lặn biển)

04. SF

05. 악몽이라도 (Dù là ác mộng)

06. 거짓말 (Nói dối) (Hát cùng Gogang, jeebanoff)

07. Gray

08. 멀미

09. 눈이오는날 (Ngày tuyết rơi)

10. 운동회 (Hội thi đấu thể thao)





Giới thiệu

Trên đường đời, chắc chắn không ít lần chúng ta cảm thấy yếu đuối và nhạy cảm, đến mức không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn. Bởi thế, trong thế giới âm nhạc hiện nay, có rất nhiều ca khúc dành riêng cho việc an ủi tâm hồn người nghe, cũng như giúp họ lấy lại thăng bằng và ý chí để vượt qua những sóng to gió lớn.





Trong số những nghệ sĩ “chuyên gia trị liệu tâm hồn” ấy, có lẽ không thể không nhắc đến nhóm nhạc indie tài năng “We Are The Night” (Chúng ta là màn đêm). Nhóm chính thức ra mắt vào năm 2013 với 5 thành viên. Đến nay, nhóm đã cho phát hành rất nhiều sản phẩm cả về định dạng single, album mini và album hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì dạng thức hoạt động là Underground, nên tên tuổi của nhóm vẫn chưa được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thế nhưng, với các bạn trẻ yêu âm nhạc đường phố, “We Are The Night” không còn là cái tên xa lạ. Vì đa số các bài hát của nhóm đều viết về tuổi thanh xuân và những khoảng lặng mang đến cho con người ta thật nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Đặc biệt, vào ngày 28/4 vừa qua, nhóm đã tiếp tục cho phát hành một sản phẩm mới được viết theo chủ đề “an ủi cuộc sống” mang tên “아,이 어지러움” (Tạm dịch: Ôi sự chóng mặt này...).





Vẫn là những giai điệu lắng đọng mang hơi hướng điện tử, kết hợp cùng lời ca ý nghĩa được lấy cảm hứng từ những suy ngẫm về trải nghiệm và những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống không chỉ của bản thân 5 thành viên “We Are The Night”, mà còn là của những người thân yêu, bạn bè và đồng nghiệp, 10 ca khúc mới nhất của nhóm, bao gồm hai bài hát chủ đề “카메라를 챙겨” (Tạm dịch: Mang theo máy ảnh) và “Bunker” hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành cùng người nghe trong những ngày tháng mệt nhoài vì công việc và những nỗi lo trong cuộc sống, hay cả những khi thấy cảm thấy sự cô đơn lạc lõng đang vây kín tâm hồn.