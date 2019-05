Đảng cầm quyền bầu Đại diện mới tại Quốc hội

ⓒ Yonhap News





Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 8/5 đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ và bầu nghị sĩ Lee In-young làm tân Đại diện của đảng này tại Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu

Có 125 trong tổng số 128 nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ đồng hành đã tham gia bỏ phiếu bầu Đại diện mới tại Quốc hội. Ở đợt bỏ phiếu thứ nhất, nghị sĩ Lee giành được 54 phiếu, nghị sĩ Kim Tae-nyeon giành được 37 phiếu và nghị sĩ Noh Woong-rae giành được 34 phiếu. Do không có ứng cử viên nào giành được quá bán phiếu bầu, nên phải tổ chức tiếp vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng cử viên đứng đầu. Kết quả khác hẳn với dự báo cho rằng cuộc cạnh tranh cuối cùng sẽ diễn ra quyết liệt, khi nghị sĩ Lee giành được số phiếu áp đảo là 76, trong khi nghị sĩ Kim chỉ nhận được 49 phiếu, tức cách biệt lên tới 27 phiếu, lớn hơn cả vòng bỏ phiếu thứ nhất. Trong quá trình tranh cử, ông Lee đã nhấn mạnh về sự thay đổi, cải cách và đổi mới đảng cầm quyền, nên giành được sự ủng hộ đồng đều ở cả hai phe trong đảng Dân chủ đồng hành

Ý nghĩa

Trong khi cựu Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo bắt đầu sự nghiệp từ phong trào đấu tranh của tầng lớp lao động, tân Đại diện Lee In-young lại xuất thân từ phong trào sinh viên, từng là Chủ tịch nhiệm kỳ thứ nhất của Hội đồng đại biểu sinh viên toàn quốc, tổ chức đã lãnh đạo phong trào dân chủ tại Hàn Quốc vào những năm 1980, đồng thời là nghị sĩ đã đắc cử ba khóa. Ông bắt đầu tham gia chính trường vào năm 2000, khi đảng Dân chủ thiên niên kỷ mới (tiền thân của đảng Dân chủ đồng hành) được thành lập dưới vai trò chủ đạo của Tổng thống Kim Dae-jung. Ông lần đầu đắc cử chức nghị sĩ Quốc hội trong cuộc Tổng tuyển cử khóa XVII năm 2004,. Mặc dù thất bại trong khóa tiếp theo, song ông Lee tiếp tục chiến thắng trong các cuộc Tổng tuyển cử khóa XIX và XX.

Trước đó, một số ý kiến trong nội bộ đảng cầm quyền lo ngại rằng nếu nghị sĩ Kim Tae-nyeon, một nhân vật gần gũi với Chủ tịch đảng Lee Hae-chan, đắc cử chức Đại diện đảng tại Quốc hội, thì bộ máy lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành sẽ thiên hẳn theo hướng thân Tổng thống Moon Jae-in, khó đảm bảo được tính “kiềm chế và cân bằng”. Ngoài ra, một số nghị sĩ lo ngại đảng cầm quyền sẽ khó giành thắng lợi trong đợt Tổng tuyển cử vào năm sau nếu quan hệ với Phủ Tổng thống tiếp tục trong tình trạng hiện nay. Phủ Tổng thống đang đóng vai trò chủ đạo lớn hơn trong quan hệ với đảng cầm quyền. Trên thực tế, trong quá trình chạy đua chức Đại diện đảng tại Quốc hội, nghị sĩ Kim đã nhấn mạnh về việc trao đổi với Phủ Tổng thống, trong khi nghị sĩ Lee lại nhấn mạnh về vấn đề tăng cường vai trò chủ đạo của đảng.

Triển vọng chính giới

Bài toán cấp thiết nhất đặt ra với tân Đại diện đảng Dân chủ đồng hành hiện nay là phải thuyết phục được đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất, quay trở lại Quốc hội, sớm bình thường hóa hoạt động của Quốc hội. Đến thời điểm này của năm 2019, Quốc hội Hàn Quốc hầu như không giải quyết được bất cứ công việc lớn nào, chỉ dừng lại ở việc thông qua một số dự luật không có tranh cãi trong tháng 3. Khóa họp Quốc hội bất thường tháng 4 đã kết thúc “trắng tay” do sự đối đầu quyết liệt của chính giới. Trong quá trình chỉ định thông qua nhanh một số dự luật trọng điểm tại Quốc hội, như dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, dự luật về thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, dự luật về điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, đảng cầm quyền đã liên kết với ba đảng đối lập khác để cô lập đảng Hàn Quốc tự do. Do mâu thuẫn về vấn đề này, Đảng Hàn Quốc tự do đã “chiếm đóng” các phòng họp Quốc hội để cản trở quá trình chỉ định, sau đó tổ chức đấu tranh ngoài Quốc hội. Bất kể tình hình diễn tiến ra sao, trên cương vị là đảng cầm quyền, đảng Dân chủ đồng hành có trách nhiệm phải bình thường hóa hoạt động Quốc hội, cụ thể hơn là trách nhiệm được trao cho tân Đại diện Lee. Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Lee In-young đã lần lượt có cuộc gặp với Đại diện các đảng tại Quốc hội. Dư luận kỳ vọng, tân Đại diện đảng cầm quyền sẽ có thể phát huy tốt năng lực chính trị, tìm ra được bước đột phá cho cục diện chính trường đang bế tắc hiện nay.