Cuộc chiến “cân não” Mỹ-Triều xung quanh quyết định của Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Bắc Triều Tiên 

Tàu chở hàng của miền Bắc từng bị Indonesia bắt giữ

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/5 đã ra quyết định bắt giữ tàu chở hàng “Wise Honest” của Bắc Triều Tiên. Ngày 4/4 năm ngoái, tàu hàng này đã bị Hải quân Indonesia bắt giữ trong lúc đang vận chuyển lậu 26.500 tấn than đá. Thủy thủ đoàn khi đó khai rằng than đá xuất xứ Nga, chuyển lên tàu ở thành phố Vladivostok của Nga. Vào thời điểm bị bắt, tàu này treo cờ của Cộng hòa Sierra Leone và vận hành trong trạng thái tắt Hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Ngoài ra, tàu cũng không khai báo trước khi tiến vào hải phận của Indonesia, cũng như không có giấy phép cần thiết cho việc vận chuyển than đá. Indonesia sau đó quy kết rằng số than đá được đưa lên tàu tại cảng Nampho của Bắc Triều Tiên vào tháng 3 năm ngoái. Tất cả những thủy thủ người miền Bắc được cho là đã trở về nước, toàn bộ than đá cũng đã được bóc dỡ xuống.





Mỹ khởi kiện tịch thu tàu chở hàng của miền Bắc

Mỹ và Bắc Triều Tiên hiện vẫn đang tiếp tục cuộc giằng co gay gắt xung quanh vấn đề tàu “Wise Honest”. Do phải tiến hành thủ tục tố tụng tư pháp, Washington hợp tác với Jakarta bắt giữ tàu chở hàng này. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/5 vừa qua đã tiến hành khởi kiện, yêu cầu tịch thu tàu “Wise Honest”. Một khi các thủ tục pháp lý được bắt đầu triển khai, thì rất khó có thể cân nhắc các yếu tố chính trị để thay đổi tình hình. Nói cách khác, yếu tố chính trị vẫn không thể ngăn cản việc Mỹ tịch thu tàu “Wise Honest”.

Indonesia đã bắt giữ tàu chở hàng này vào tháng 4 năm ngoái, có nghĩa là mãi sau một năm, Mỹ mới bắt đầu tiến hành thủ tục pháp lý. Điều này cho thấy Washington đã rất lưu tâm đến vấn đề đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào khiến tình hình đối đầu giữa hai bên tiếp tục kéo dài, thì Mỹ mới bắt tay vào “hành động”.





Phản ứng của Bắc Triều Tiên

Đáp lại, Bắc Triều Tiên đang phản đối mạnh mẽ động thái trên của Mỹ. Bình Nhưỡng tăng mức độ chỉ trích thông qua phát biểu của Bộ Ngoại giao nước này, sử dụng các từ ngữ mạnh mẽ như “trơ tráo”, “kẻ cướp”. Miền Bắc khẳng định Mỹ đã phủ nhận hoàn toàn tinh thần cơ bản trong “Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều” ngày 12/6 tại Singapore. Tức, việc Mỹ bắt giữ tàu của miền Bắc là hành động hủy hoại sự tín nhiệm.

Washington đương nhiên cũng đã dự tính được trước những động thái phản đối của Bình Nhưỡng khi bắt đầu các thủ tục kiện tụng. Việc Mỹ vẫn thực hiện “hành động” cho thấy nước này dường như muốn siết chặt hơn cấm vận với miền Bắc. Tuy nhiên, Mỹ cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào trước những chỉ trích và yêu cầu trả lại tàu của Bắc Triều Triên. Điều này được phân tích là nhằm thể hiện rõ quyết tâm của Mỹ về việc sẽ không khiến căng thẳng với Bình Nhưỡng trở nên nghiêm trọng hơn.





Lo ngại

Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng đối đầu song phương có khả năng sẽ ngày càng leo thang khi mà miền Bắc đang rất cao giọng và Mỹ vẫn không lùi bước. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán rằng vấn đề này sẽ không làm “lung lay” khung đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Tình hình hiện tại được cho là cuộc chiến “cân não” giữa Washington và Bình Nhưỡng nhằm giành thế thượng phong. Do đó, nếu đối thoại có tiến triển, khi đó lập trường của Mỹ hay của miền Bắc có thể sẽ có sự khác nhau phần nào.