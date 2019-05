Sự giao thoa thú vị giữa nhạc thính phòng và K-pop

© YONHAP News

Theo thông tin do người đại diện công ty giải trí SM Entertainment xác nhận vào sáng ngày 15/5, dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty này đã nhận được lời mời đặc biệt đến tham dự buổi biểu diễn long trọng tại Lincoln Center for the Performing Arts, một trong những trung tâm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất nước Mỹ, tọa lạc tại khu phố Lincoln Square thuộc quận Manhattan, thành phố New York vào ngày 20/6 sắp tới.





Hiện tại, thông tin này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của giới truyền thông và công chúng. Bởi họ đang rất trông đợi sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc K-pop trẻ trung, hiện đại, cùng những bản nhạc hòa tấu mang âm hưởng cổ điển và lãng mạn đặc trưng của dòng nhạc thính phòng.





Với chủ đề mang tên “K-Factor: An Orchestral Exploration of K-POP”, cộng đồng yêu âm nhạc Hàn Quốc tại Mỹ sẽ có cơ hội được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nổi tiếng của xứ sở kimchi từ những năm 1930 cho đến nay, theo một phong cách đậm chất cổ điển, được thể hiện bởi dàn nhạc giao hưởng khổng lồ gồm 50 nhạc công chuyên nghiệp. Đặc biệt, những nhạc phẩm được trình bày tại đại nhạc hội tới đây sẽ do đích thân SM lựa chọn và sắp xếp. Do đó, trong danh sách này chắc chắn sẽ không thể thiếu những bản hit đình đám của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trực thuộc SM như DBSK, SNSD, EXO và Red Velvet.





Với sự kết hợp có một không hai này, SM và người đứng đầu trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln hy vọng rằng, người yêu nhạc trên toàn thế giới sẽ có một trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị về những bản hit K-pop dưới hình thức nhạc thính phòng.