BTS lập nên lịch sử mới

Theo kết quả mới nhất do tờ tạp chí âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) cung cấp vào ngày 14/5 (theo giờ địa phương), album được phát hành vào ngày 12/4 vừa qua của 방탄소년단(BTS – Đoàn thiếu niên chống đạn BTS) mang tên “MAP OF THE SOUL : PERSONA” (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã) lại tiếp tục gây tiếng vang khi chiếm giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất thế giới.





Điều đáng nói hơn cả là chỉ trong vòng một tháng kể từ khi phát hành sản phẩm comeback, BTS đã có đến 4 lần liên tiếp bảo vệ vững vàng vị trí của mình trong top 10 trên bảng xếp hạng danh giá của Billboard, đồng thời trở thành nhóm nhạc thần tượng nam thế hệ thứ ba duy nhất làm được điều này trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.





Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề của album mang tên “작은것들을위한시” (Boy With Luv) (Bài thơ dành cho những điều nhỏ bé) cũng đạt được thành tích ấn tượng không kém khi 4 lần liên tiếp được gọi tên trên bảng xếp hạng Hot 100. Và hiện tại, ca khúc này đang chiếm giữ vị trí thứ 51.