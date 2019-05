ⓒYONHAP News

Liên quan tới xu hướng tăng tỷ giá won-USD gần đây, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 15/5 nhận định thị trường ngoại hối trong nước đang biến động do các yếu tố bên ngoài, nhưng Chính phủ vẫn đang theo sát diễn biến thị trường để đối phó một cách thích hợp.

Tỷ giá hối đoái

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là nguyên nhân chính dẫn tới bất ổn thị trường ngoại hối Hàn Quốc. Quá trình đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Từ 0 giờ ngày 10/5, Mỹ bắt đầu nâng thuế quan với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng quy mô 200 tỷ USD, từ mức 10% hiện tại, lên 25%. Sau “quả bom thuế quan” của Mỹ, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố áp thuế trả đũa từ 5% đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ có quy mô 60 tỷ USD từ ngày 1/6 tới. Ngay lập tức, tỷ giá won-USD tăng vọt, có lúc lên tới 1.183 won đổi 1 USD, giá trị đồng won giảm sâu nhất trong vòng 2 năm 4 tháng. Vào ngày 13/5, tỷ giá won-USD tăng tới 10,5 won. Trong phiên giao dịch ngày 14/5, có lúc tỷ giá còn chạm mốc 1.900 won đổi 1 USD, mức cao kỷ lục. Sau đó, tỷ giá đã phần nào ổn định hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định trong thời gian tới, thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục biến động, tỷ giá won-USD có thể lên tới ngưỡng 1.200 won đổi 1 USD.

Đồng won giảm giá trị

Tỷ giá won-USD sau khi có xu hướng ổn định kể từ tháng 11 năm ngoái, đã bắt đầu tăng trở lại từ tháng 3 năm nay, và tăng mạnh hơn nữa từ trung tuần tháng 4. Trong vòng hơn một tháng từ ngày 1/4 tới 8/5, đồng won mất giá tới 2,9%, mức cao thứ ba trong số 10 quốc gia mới nổi có quy mô kinh tế lớn, sau Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina. Xu hướng tăng vọt tỷ giá được phân tích là bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thêm vào đó là do tình hình kinh tế trong nước đình trệ. Việc Bắc Triều Tiên khiêu khích tên lửa trong tuần trước đã tiếp thêm sự lo ngại trên thị trường, cộng với việc chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Hàn Quốc, đã tác động khiến đồng won giảm giá trị.

Đối phó của Chính phủ và triển vọng

Chính phủ Hàn Quốc nhận định so với các nước láng giềng, tỷ giá won-USD tăng do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nhưng chưa tới mức đáng lo ngại. Do bất ổn lan rộng trên thị trường tài chính, Chính phủ và Ngân hàng trung ương (BOK) đã mở một loạt các cuộc họp để rà soát tình hình thị trường, thảo luận đối sách liên quan. Chính phủ nhận định ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tới nền kinh tế thực chỉ ở mức hạn chế. Do cả hai nước đều thể hiện quyết tâm tiếp tục đàm phán trong thời gian tới, nên thị trường tài chính đang dần trở lại ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại bất ổn trong quá trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung thời gian tới, nên biến động thị trường tài chính có thể lan rộng hơn phụ thuộc diễn biến đàm phán. BOK khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ tình hình thị trường, trong khi Chính phủ nhấn mạnh sẽ có biện pháp ổn định thị trường kịp thời nếu có biến động quá mức.