Lý do (You) (SM STATION (Xiumin))

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Xiumin (시우민)

Tên album / Đĩa đơn: Lý do (이유) (You) - SM STATION (Xiumin)

Ngày phát hành: 09/05/2019





Ca khúc

이유 (Lý do) (You) 이유 (Lý do) (You) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Mới đây anh cả của EXO – Xiumin đã cho phát hành ca khúc mới mang tên “이유” (Lý do) (You) thông qua dự án SM Station mùa thứ 3.





“이유” (Lý do) (You) là một ca khúc ballad truyền thống, giai điệu nhẹ nhàng và dịu êm. Cùng với chất giọng trong veo của Xiumin, chắc chắn bài hát sẽ chiếm được nhiều tình cảm và sự cảm động của người nghe. Ca từ chính là những rung cảm của một trái tim đang yêu “Không ai đẹp hơn em, lý do để anh có thể bước tiếp”. Điều đặc biệt là, “người ấy” mà Xiumin muốn nhắc đến trong ca khúc này không ai khác chính là các fan hâm mộ đã luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh anh. Đây chính là ca khúc chất chứa những tình cảm, yêu thương của Xiumin, và nó chính là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa mà anh đã chuẩn bị để dành tặng các fan hâm mộ trước khi lên đường nhập ngũ.





“이유” (Lý do) (You) là một nhạc phẩm rất hợp để nghe vào những ngày xuân dịu dàng. Trước đây, khán giả thường biết đến Xiumin với một phong cách năng động, tràn đầy năng lượng và luôn cháy hết mình qua những sân khấu biểu diễn vô cùng hấp dẫn. Nhưng ở sản phẩm solo lần này, anh đã thể hiện một khía cạnh khác hoàn toàn, một Xiumin thuần khiết và dịu dàng, ấm áp.