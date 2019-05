Nhóm nhạc Boyfriend tan rã sau 8 năm hoạt động

© STARSHIP ENT

Mới đây công ty giải trí Starship Entertainment đã đưa ra thông báo về việc chấm dứt các hoạt động của nhóm nhạc Boyfriend trên Fancafe chính thức của nhóm. “Xin cảm ơn các fan hâm mộ đã luôn yêu thương và ủng hộ Boyfriend trong suốt 8 năm vừa qua” – Công ty bày tỏ.





Về phần Boyfiend, anh chàng trưởng nhóm Dong-hyun chia sẻ rằng “Mặc dù mỗi thành viên đi theo một con đường riêng, nhưng tôi sẽ vẫn luôn là Dong-hyun, một leader của Boyfriend và sẽ không bao giờ thay đổi. Những kỉ niệm cùng với Boyfriend tôi sẽ luôn lưu giữ trong tim và sẽ làm việc thật chăm chỉ trong tương lai”.





Boyfriend là một nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên, ra mắt vào năm 2011 với phong cách trẻ trung, rạng rỡ giống như những cậu bạn trai mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Qua những sản phẩm âm nhạc ấn tượng như “내 여자 손대지마” (Đừng động vào bạn gái tôi) (Don`t Touch My Girl), “내가 갈게” (Anh sẽ tới đó) (I’ll Be There), các anh chàng nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Thông báo bất ngờ về sự tan rã của Boyfriend khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, bởi ngày 26/5 tới đây sẽ là ngày kỉ niệm 8 năm ra mắt của nhóm.