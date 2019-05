So Ji-sub xác nhận hẹn hò nữ phóng viên Jo Eun-jung

© YONHAP News

Nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc So Ji-sub đang hẹn hò yêu đương!





Ngày 17/5, kênh News1 đưa tin So Ji-sub đang hẹn hò nữ phóng viên xinh đẹp Jo Eun-jung kém mình 17 tuổi.





Hai người gặp nhau lần đầu tiên tháng 3 năm 2018 khi nữ phóng viên phỏng vấn nam diễn viên trong chương trình “Night of Real Entertainment” của đài SBS cho bộ phim điện ảnh lãng mạn “Be With You” (Và em sẽ đến). Bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng bởi là bản làm lại của version Nhật Bản nổi tiếng, và có sự tham gia của hai diễn viên hàng đầu Hàn Quốc là So Ji-sub và So Ye-jin.





Kể từ sau đó, Jo Eun-jung và So Ji-sub đã gặp gỡ thông qua bạn bè và phát triển tình cảm một cách tự nhiên.





Đáp lại nguồn tin trên, Công ty quản lý 51K Entertainment của nam diễn viên xác nhận đúng là So Ji-sub đang hẹn hò nữ phóng viên. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ hai người đã bên nhau được bao lâu để bảo toàn đời tư của nghệ sĩ.





Hãy cùng chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc nhé!