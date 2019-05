A New Journey (Nam Woo-hyun)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Nam Woo-hyun (남우현)

Tên album / Đĩa đơn : A New Journey

Ngày phát hành : 07/05/2019





Ca khúc

01. A New Journey

02. Hold On Me (Hát cùng Junoflo)

03. Rain

04. Stranger

05. Crying Baby

06. 넌나만바라봐 (Em chỉ nhìn anh thôi)

07. Flower





Giới thiệu

Vào ngày 7/5 vừa qua, nam ca sĩ có chất giọng trầm ấm đặc biệt đến từ nhóm nhạc thần tượng Infinite Nam Woo-hyun đã đánh dấu sự trở lại của mình với album mini mới nhất mang tên “A New Journey”. Đây là sản phẩm cá nhân thứ ba của Nam Woo-hyun, sau đúng ba năm kể từ khi chính thức bước chân vào con đường solo với album “Write..”, cùng bài hát chủ đề “끄덕끄덕” (Khẽ gật đầu). Trước đó, anh chàng cũng đã kết thúc thành công quá trình bảng bá album mini thứ hai mang tên “Second Write..”, vào tháng 9 năm ngoái.





Trở lại đúng thời điểm Infinite đang tạm ngưng hoạt động vì ba thành viên Kim Sung-gyu, Jang Dong-woo và Lee Sung-yeol phải nhập ngũ, do đó album mới mang một nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp ca hát của Nam Woo-hyun. Điều này cũng đã được thể hiện ngay trong tiêu đề của album là “A New Journey”. Ngoài ra, nam ca sĩ còn khẳng định rằng album mới đồng thời cũng một món quà tri ân, được anh đầu tư và trau chuốt kỹ lưỡng để gửi đến cộng đồng fan hâm mộ - những người đã luôn yêu thương và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.





Album solo thứ ba của Nam Woo-hyun gồm có 7 ca khúc, đa số đều mang giai điệu vui tươi và “dễ ngấm”, khác hẳn so với thể loại ballad trữ tình mà nam ca sĩ luôn theo đuổi từ trước đến nay. Trong đó, nổi bật nhất là bài hát chủ đề mang tên “Hold On Me” do chính anh chàng viết lời, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ sản xuất CODE 9. Với giai điệu electronic bắt tai, hòa quyện với một chút EDM sôi động, kết hợp cùng giọng ca đầy nội lực của Nam Woo-hyun, ca khúc “Hold On Me” hứa hẹn sẽ khiến người nghe gần như “tan chảy” bởi câu chuyện của một chàng trai đang yêu cuồng nhiệt bằng cả con tim cháy bỏng của mình.