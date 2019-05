Hyunbin và Son Ye-jin xác nhận tham gia drama mới của biên kịch “Huyền thoại biển xanh”

© VAST Entertainment / MSteam Entertainment

Hyun Bin và Son Ye-jin, hai gương mặt không đã khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, vừa xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới có tựa đề “Crash Landing of Love” (tên chưa chính thức) do biên kịch Park Ji-eun của các phim nổi tiếng “My Love From the Star” (Vì sao đưa anh tới) và “The Legend of the Blue Sea” (Huyền thoại biển xanh) chắp bút.





Phim là câu chuyện về Yoon Se-ri (do nữ diễn viên Son Ye-jin đóng), một người thừa kế giàu có trong khi lái dù lượn đã gặp phải gió lớn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bắc Triều Tiên. Một viên sĩ quan miền Bắc tên là Ri Jung-hyuk (do nam diễn viên Hyun Bin đóng) đã che giấu, bảo vệ cho Yoon, và trong quá trình đó đã đem lòng yêu cô.





Ngoài cốt truyện độc đáo do biên kịch của các bộ phim truyền hình nổi tiếng chắp bút, sự góp mặt của hai diễn viên hàng đầu Hàn Quốc vốn đã từng hợp tác trong phim điện ảnh “The Negotiation” (Cuộc đàm phán sinh tử) khiến cho khán giả không khỏi háo hức. Nam tài tử Hyun Bin sẽ có vô số đất diễn khi vào vai một viên sĩ quan ấm áp nhưng mạnh mẽ, còn bóng hồng Son Ye-jin sẽ thể hiện khả năng diễn xuất tài tình của mình trong một bộ phim hài lãng mạn nữa.





Ngoài ra, “Crash Landing of Love” còn do đạo diễn Lee Jung-hyo của phim “Romance is a Bonus Book” (Yêu đương là phụ lục cuộc đời) đảm trách. Phim dự kiến công chiếu vào nửa cuối năm nay trên đài tvN.