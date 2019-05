BTS tái hiện nhóm nhạc huyền thoại The Beatles trong chương trình truyền hình tại Mỹ

© YONHAP News

Vào lúc 11 giờ 35 phút đêm ngày 15/5 (theo giờ địa phương), BTS đã tham gia chương trình truyền hình “The Late Show with Stephen Colbert”.





Sự xuất hiện của một trong những nhóm nhạc thần tượng K-pop nổi tiếng nhất thế giới tại talk-show ăn khách với tỷ lệ người xem cao nhất nhì đài CBS (Mỹ) càng thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng, nhất là khi BTS đã tái hiện lại hình ảnh của “huyền thoại” The Beatles, thời điểm nhóm nhạc này ra mắt trên sóng truyền hình Mỹ tại chương trình “The Ed Sullivan Show” vào năm 1964. Thậm chí, MC Stephen Colbert còn hóa trang thành người dẫn chương trình quá cố Ed Sullivan để không khí thêm phần... hoài cổ.





Về phần BTS, nhóm không chỉ nhiệt tình trình diễn những ca khúc thuộc album mới nhất của mình mang tên “MAP OF THE SOUL: PERSONA” (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã) được phát hành vào ngày 12/4 vừa qua, mà còn khiến không ít khán giả màn ảnh nhỏ xúc động khi thể hiện lại ca khúc đi vào lịch sử của The Beatles, “Hey Jude”.





Với màn trình diễn quá tuyệt vời này, giới truyền thông Mỹ đã không tiếc lời khen ngợi các thần tượng xứ Hàn. Họ nhận định, ngoài danh hiệu “ông hoàng K-pop”, BTS còn xứng đáng là “The Beatles thế hệ mới”, khi vinh dự là nhóm nhạc đầu tiên của thế kỷ 21 (sau thế hệ The Beatles) có đến ba album dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ trong chưa đầy một năm, bao gồm các sản phẩm “Love Yourself: Tear”, “Love Yourself: Answer” và “Map of the Soul: Persona”.





Trong khi cơn sốt từ màn hóa thân thành The Beatles phiên bản thế kỷ 21 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì vào ngày 1/6 tới đây, BTS sẽ có mặt ở thủ đô Luân Đôn (Anh) để thực hiện concert “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF”, tại Sân vận động Wembley với sức chứa lên đến 90.000 ngàn người.





Với sự hút mãnh liệt của mình, màn trình diễn sắp tới của BTS được kỳ vọng sẽ có thể làm “bùng nổ” cả một sân vận động hoành tráng như những huyền thoại của xứ sở xương mù đã từng làm được trong quá khứ.