THE FIFTH SEASON (Oh My Girl)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Oh My Girl (오마이걸)

Tên album / Đĩa đơn : THE FIFTH SEASON

Ngày phát hành : 08/05/2019





Ca khúc

01. 다섯번째계절 (SSFWL) (Mùa thứ năm)

02. 소나기 (Mưa rào)

03. 미제 (Case No.L5VE) (Dở dang)

04. Tic Toc

05. 유성 (Gravity) (Sao băng)

06. Crime Scene

07. 심해 (마음이라는바다) (Biển sâu)

08. Vogue

09. Checkmate

10. 다섯번째계절 (SSFWL) (Mùa thứ năm) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Vào đúng 6h chiều ngày 8/5 (theo giờ địa phương), 7 cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc thần tượng nữ Oh My Girl đã đánh dấu sự trở lại của mình với album mới nhất mang tên “THE FIFTH SEASON”.





Trong lần tái xuất này, Oh My Girl đã tung ra một sản phẩm mới toanh gồm có 10 ca khúc. Điều đáng nói hơn cả, đây còn là album chính thức đầu tiên của nhóm sau 4 năm hoạt động kể từ ngày ra mắt. Chính vì thế, tất cả các bài hát trong album đều được đầu tư sản xuất kỹ lưỡng bởi những nhà soạn nhạc hàng đầu thế giới, điển hình như ca khúc chủ đề “다섯 번째 계절” (Mùa thứ năm). Đây là sản phẩm được hình thành từ sự kết hợp giữa nhà soạn nhạc nổi tiếng Steven Lee (tác giả của các bản hit “비밀정원” (Khu vườn bí mật) và “불꽃놀이” (Pháo hoa) mà Oh My Girl đã phát hành trước đó, cùng nhà sản xuất người Thụy Điển Caroline Gustavsson, cha đẻ của những bản hit đã làm nên tên tuổi cho các nhóm nhạc hàng đầu K-pop như Thời đại thiếu nữ (SNSD), SHINee và BoA.





“Mùa thứ năm” không chỉ thu hút người nghe nhờ giai điệu tuyệt vời, kết hợp hài hòa giữa dòng nhạc đại chúng Hàn Quốc cùng thể loại electronic dance điển hình của Âu-Mỹ, mà lời ca của bài hát cũng ấn tượng không kém khi so sánh tâm trạng bồi hồi và xao xuyến của một cô gái mới biết yêu tựa như một mùa trong năm.