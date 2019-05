B:COMPLETE (AB6IX)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: AB6IX (에이비식스)

Tên album / Đĩa đơn: B:COMPLETE

Ngày phát hành: 22/05/2019





Ca khúc

ABSOLUTE (完全體) 별자리 (cung hoàng đạo) (SHINING STARS) BREATHE FRIEND ZONE LIGHT ME UP 둘만의 춤 (Điệu nhảy của riêng đôi ta) (DANCE FOR TWO) HOLLYWOOD





Giới thiệu

Vào ngày 22/5 vừa qua, nhóm nhạc nam tân binh AB6IX đến từ công ty giải trí Brand New Music đã chính thức chào sân K-pop với album mini đầu tay mang tên “B:Complete” và MV cho ca khúc chủ đề “Breath”





Đội hình hoàn chỉnh nhất cho AB6IX chính là Lee Dae-hwi, Park Woo-jin (Cựu thành viên Wanna One), Im Young-min và Kim Dong-hyun (từng hoạt động với tư cách bộ đôi MXM) và gương mặt mới Jeon Woong. AB6IX là cụm từ viết tắt cho ABSOLUTE SIX: Khi 5 thành viên và fans ở cạnh nhau sẽ tạo thành một chỉnh thể của Brand New Boys và ABOVE BRANDNEW SIX: Mở ra một chân trời mới cho Brand New Music bởi một liên minh phi thường của 5 thành viên và fan hâm mộ.





“B:Complete” gồm có 7 bài hát, và mặc dù là album đầu tay, nhưng cả 5 chàng trai của AB6IX đều trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất cho toàn bộ album. Điều này thể hiện sự bản lĩnh và tài năng vô hạn của các anh chàng AB6IX. Ca khúc chủ đề “Breath” là một bài hát Deep House bắt tai, mang thông điệp về khát vọng tự do, mong muốn thoát khỏi những áp lực trong xã hội của những người trẻ. Ca khúc này hứa hẹn sẽ “làm nên chuyện” trong màn chào sân K-pop của AB6IX.