WHO công nhận “nghiện game” là một loại bệnh tâm thần

Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 25/5 đã liệt chứng “nghiện game” là một loại bệnh mới do gây ra những hệ quả nghiêm trọng, cần phải có sự can thiệp của y học.





Cấp mã bệnh cho chứng nghiện game

“Nghiện game”, hay còn gọi là chứng “rối loạn chơi game” đã được WHO cấp mã bệnh là “6C51” và liệt vào trong hạng mục bệnh rối loạn tâm thần, hành vi, phát triển thần kinh. Một khi được cấp mã bệnh, cơ quan y tế của các nước thành viên WHO phải lập và công bố thống kê tình hình sức khỏe liên quan đến căn bệnh, cũng như phân bổ ngân sách cho điều trị và phòng bệnh.

Quy định cấp mã bệnh cho chứng nghiện game nằm trong Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh lần thứ 11 (ICD-11). Theo Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh lần thứ 10 (ICD-10) ban hành vào năm 1990, có 14.400 loại bệnh được cấp mã bệnh. Lần đầu được sửa đổi sau 30 năm, ICD-11 có thể cấp 55.000 mã bệnh. Điều này cho thấy những nhân tố đe dọa đến sức khỏe đã được phân loại rất chi tiết. Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh lần thứ 11 sẽ được áp dụng từ năm 2022 ở 194 nước thành viên Tổ chức y tế thế giới. Tuy nhiên, chứng nghiện game mới có khả năng được quản lý như một loại bệnh chính thức tại Hàn Quốc vào năm 2026. Đó là bởi cần phải sửa đổi Hệ thống phân loại bệnh tật, tử vong của Hàn Quốc (KCD), với chu kỳ sửa đổi 5 năm một lần, thời hạn sửa đổi lần tới là vào năm 2025. Trong khoảng thời gian này, phải tiến hành các bước như khảo sát khoa học, tham vấn chuyên gia và nghiên cứu.





Tiêu chí chẩn đoán nghiện game

Tiêu chí chẩn đoán bệnh của WHO là sự liên tục, tần suất và khả năng kiểm soát. Tiêu chí đầu tiên là mất khả năng kiểm soát, xem việc chơi game quan trọng hơn các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục trong hơn 12 tháng, thậm chí là ít hơn 12 tháng nhưng xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn, thì được chẩn đoán là bệnh nghiện game.





Tranh cãi

Việc Tổ chức y tế thế giới quyết định cấp mã bệnh cho chứng “nghiện game” đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt. Các phụ huynh học sinh, giới giáo dục, y tế bày tỏ sự ủng hộ và tán thành. Trong khi giới doanh nghiệp trò chơi điện tử phản đối, cho rằng đây là biện pháp quá mạnh, hòng đổ mọi tội lỗi cho game. Do đó, giới doanh nghiệp game điện tử dự kiến sẽ thành lập Ủy ban đối sách chung để phản đối áp dụng mã bệnh cho chứng nghiện game. Giới này cho rằng việc chỉ định mã bệnh với chứng nghiện game là hành vi tước đoạt quyền lợi của trẻ em về việc tham gia an toàn các hoạt động văn hóa nghệ thuật, được thể hiện trong Điều 31 Công ước quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Cùng với đó, giới doanh nghiệp game nhận định WHO đã đưa ra quyết định quá nóng vội trong khi chưa đảm bảo đầy đủ chứng cứ về mặt khoa học và y học.





Những tác động đến ngành công nghiệp game

Các cơ quan ban ngành y tế tại Hàn Quốc có kế hoạch thành lập nhóm thảo luận giữa cơ quan Nhà nước và tư nhân để lấy ý kiến thống nhất. Đồng thời khẳng định nếu làm rõ được các tiêu chí chẩn đoán bệnh sẽ giảm bớt những lo ngại không cần thiết, giúp ngành công nghiệp trò chơi điện tử phát triển hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chứng nghiện game được cấp mã bệnh dự kiến sẽ gây ra những tác động không hề nhỏ. Nếu mã bệnh được cấp, giới doanh nghiệp trò chơi điện tử dự kiến sẽ thiệt hại hàng nghìn tỷ won (tương đương hàng tỷ USD) trong vòng 3 năm kể từ năm 2023. Theo báo cáo gần đây của nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Kỹ thuật công nghiệp của trường Đại học quốc gia Seoul, thị trường trò chơi điện tử Hàn Quốc ước tính sẽ thu hẹp khoảng 37,9 tỷ won (hơn 32 triệu USD) trong năm 2023, 1.700 tỷ won (1,43 tỷ USD) vào năm 2024 và 3.300 tỷ won (2,78 tỷ USD) vào năm 2025.