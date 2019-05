Bước đầu kiểm chứng năng lực tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc

Quyền kiểm soát tác chiến thời chiến

Quyền kiểm soát tác chiến thời chiến là quyền được kiểm soát tác chiến đối với quân Hàn Quốc và quân tăng viện Mỹ khi xảy ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, đây là một khái niệm khác biệt với quyền chỉ huy quân đội hay quyền chỉ huy tác chiến. Hiện tại, quyền tác chiến thời chiến đang được thực hiện chung bởi quân đội hai nước thông qua Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Chức Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ hiện đang do Đại tướng quân Mỹ phụ trách và Đại tướng quân đội Hàn Quốc giữ chức Phó Tư lệnh. Chuyển giao quyền tác chiến thời chiến là việc Mỹ giao quyền này cho quân đội Hàn Quốc. Khi đó, quân tăng viện Mỹ cũng sẽ chịu sự kiểm soát tác chiến của quân đội Hàn Quốc.





Những thay đổi khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

Nếu việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến được thực hiện, cơ chế phòng vệ của liên quân Hàn-Mỹ cũng sẽ thay đổi. Đầu tiên, người giữ chức Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ sẽ là Đại tướng quân đội Hàn Quốc và Đại tướng quân đội Mỹ sẽ đảm nhận chức Phó Tư lệnh. Cùng với đó, các Bộ Tư lệnh của Hải, Lục, Không quân được thành lập dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Trong đó, chức Tư lệnh Lục quân và Tư lệnh Hải quân sẽ do quân đội Hàn Quốc đảm nhận, chức Tư lệnh Không quân sẽ được giao cho quân đội Mỹ.





Lịch sử chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

Lịch sử về việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc sang quân đội Mỹ, bắt nguồn từ thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Vào năm 1950, khi quân đội Liên hợp quốc tham chiến, toàn bộ quyền tác chiến được trao cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Cơ chế này tiếp tục duy trì cho tới sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết vào năm 1953, sau đó được đổi thành cơ chế phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ và quyền kiểm soát tác chiến thời chiến được ủy nhiệm cho Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ vào năm 1978.

Do tình trạng đình chiến kéo dài, quyền kiểm soát tác chiến thời bình đã được giao lại cho quân đội Hàn Quốc vào ngày 1/12/1994. Vấn đề Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul đã bắt đầu được thảo luận tại Hội nghị Sáng kiến chính sách an ninh Hàn-Mỹ (SPI-Security Policy Initiative) diễn ra vào năm 2003. Kết quả là trong cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng song phương tổ chức tại Washington vào ngày 24/2/2007, hai bên đã đạt được nhất trí đầu tiên về vấn đề này. Hai bên thống nhất chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc kể từ ngày 17/4/2012. Tuy nhiên, mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên leo thang đã khiến cho các thủ tục Hàn Quốc tiếp nhận quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ bị trì hoãn. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào tháng 6 năm 2010, hai bên đã thống nhất hoãn thời gian chuyển giao quyền tác chiến thời chiến sang ngày 1/12/2015.





Điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

Trong bối cảnh này, môi trường an ninh trên bán đảo Hàn Quốc liên tục biến động đã khiến cho quan điểm về việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cũng bị thay đổi theo. Bởi khái niệm về năng lực đối phó và năng lực răn đe đã bị thay đổi dựa theo năng lực hạt nhân và tên lửa của miền Bắc ngày càng tăng. Theo đó, một khái niệm mới đã được đưa ra tại Hội nghị an ninh thường niên Hàn-Mỹ (SCM) diễn ra ở Washington vào tháng 10 năm 2014. Đó là không đưa ra thời hạn nhất định cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, mà sẽ đổi sang phương hướng chuyển giao dựa trên ba điều kiện cơ bản. Thứ nhất là việc chuyển giao phải phù hợp với tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc. Đây là một khái niệm khá rộng, vì có thể phải cân nhắc đến tình hình an ninh của toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Điều kiện thứ hai là Hàn Quốc phải đảm bảo năng lực để đối phó với tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tức, quân đội Hàn Quốc phải sở hữu đầy đủ năng lực đối phó và Mỹ phải cung cấp phương tiện răn đe mở rộng cùng vũ khí chiến lược. Thứ ba là năng lực quân sự trọng tâm của quân đội Hàn Quốc, nghĩa là phải hoàn thiện cơ chế phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ theo cách quân đội Hàn Quốc đảm bảo năng lực chủ đạo, có sự bổ sung của quân đội Mỹ.