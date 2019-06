Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về tỷ giá

ⓒKBS News

Báo cáo tỷ giá

Ngày 28/5, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo tỷ giá nửa đầu năm 2019 với tên đầy đủ là “Báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá của các đối tác thương mại chính” trên trang chủ của Bộ. Có 9 nước bị xếp vào danh sách cần theo dõi về tỷ giá gồm có Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Ireland, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Trong báo cáo trước đó, chỉ có 6 nước bị xếp vào danh sách này. Các nước mới được bổ sung thêm là Ireland, Ý, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Hai quốc gia trong danh sách trước là Ấn Độ và Thụy Sĩ được loại khỏi đối tượng cần theo dõi về tỷ giá. Không có quốc gia nào bị Mỹ liệt vào danh sách đen về thao túng tỷ giá. Lần này, Hàn Quốc chỉ thỏa mãn một điều kiện về thặng dư cán cân vãng lai trong số ba tiêu chí mà Mỹ đề ra. Mặt khác, báo cáo đánh giá Trung Quốc vẫn còn thiếu sự minh bạch, như can thiệp vào thị trường ngoại hối, cho rằng Bắc Kinh đang quay lại chiều hướng siết chặt cơ chế phi thị trường và sự kiểm soát của Chính phủ trong quá trình tự do hóa nền kinh tế. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn chưa xếp Trung Quốc vào danh sách đen quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái.





Đánh giá về Hàn Quốc

Đặc điểm nổi bật của báo cáo lần này là tăng mạnh số quốc gia thuộc diện bị xem xét về tỷ giá hối đoái, đồng thời siết chặt về tiêu chuẩn liên quan. Trước đó, chỉ có 12 nước có quy mô thương mại lớn với Mỹ bị xem xét, nhưng trong báo cáo vừa qua đã tăng lên thành 21 quốc gia có tổng quy mô thương mại trên 40 tỷ USD với Mỹ. Mỹ đưa ra ba tiêu chí đánh giá là thặng dư cán cân thương mại với Mỹ trong vòng một năm trở lại đây đạt trên 20 tỷ USD; thặng dư cán cân vãng lai chiếm trên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); can thiệp liên tục và một chiều vào thị trường ngoại hối, như mua ròng ngoại tệ. Tiêu chuẩn về cán cân vãng lai đã được siết chặt hơn, từ mức 3% GDP như trước giảm xuống còn 2%. Về việc can thiệp vào thị trường ngoại hối, nếu như tiêu chí trước đây là can thiệp “8 tháng liên tiếp” trong vòng 12 tháng trở lại đây, thì điều kiện mới được thay đổi thành “6 tháng liên tiếp”. Cho tới năm ngoái, Hàn Quốc thỏa mãn hai tiêu chí về thặng dư thương mại với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai. Tuy nhiên, trong năm nay, thặng dư thương mại với Mỹ chỉ còn đạt 17,9 tỷ USD, thấp hơn mức 20 tỷ USD. Hàn Quốc chỉ thỏa mãn một điều kiện về thặng dư cán cân vãng lai, chiếm 4,7% GDP. Nếu thỏa mãn ba tiêu chí mà Mỹ đề ra như trên thì sẽ bị xếp vào danh sách quốc gia thao túng tỷ giá, thỏa mãn hai điều kiện thì là quốc gia cần theo dõi. Tuy nhiên, dù chỉ thỏa mãn một tiêu chí nhưng nếu quy mô thặng dư thương mại với Mỹ ở mức cao thì vẫn có thể bị xếp vào danh sách nước cần theo dõi. Bộ Tài chính Mỹ bày tỏ ủng hộ kế hoạch báo cáo của cơ quan ngoại hối Hàn Quốc một cách minh bạch và kịp thời về việc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu công bố về các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối từ tháng 3 vừa qua, nhằm tăng cường tính minh bạch trên thị trường. Trong năm nay, Chính phủ sẽ công bố mỗi 6 tháng một lần, còn bắt đầu từ năm sau là 3 tháng một lần.





Ý nghĩa

Một quốc gia nếu bị Mỹ gắn mác “thao túng tỷ giá” sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, như cấm tham gia vào thị trường huy động vốn của Chính phủ liên bang Mỹ. Ngoài ra, Washington sẽ ngừng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nước này đang đầu tư tại quốc gia thao túng tỷ giá. Kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc lớn vào bên ngoài, nên các biện pháp trừng phạt này sẽ có thể là một “đòn chí mạng” đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều khả năng Mỹ sẽ loại Hàn Quốc khỏi danh sách quốc gia cần theo dõi về tỷ giá trong báo cáo lần sau. Khi đó, Hàn Quốc sẽ tiến thêm một nấc thang cao hơn trên thị trường ngoại hối toàn cầu, loại bỏ được một mối lo ngại lớn trong quá trình hợp tác thương mại với Mỹ.