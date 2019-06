Phim “Ký sinh trùng” giành giải “Cành cọ vàng” tại Cannes

ⓒYONHAP News

Phim “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho đã trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên giành giải “Cành cọ vàng”, giải thưởng cao quý nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Giới điện ảnh kỳ vọng tác phẩm này sẽ nâng tầm đạo diễn Bong Joon-ho cũng như đưa nền điện ảnh Hàn Quốc lên tầm quốc tế.





Giải “Cành cọ vàng”

Tác phẩm “Ký sinh trùng” (tiếng Anh là “Parasite”) là một bộ phim theo thể loại hài kịch đen, kể về câu chuyện giữa hai gia đình, một giàu một nghèo, phản ánh thực tế khoảng cách giàu nghèo đang hết sức phổ biến trong xã hội ngày nay. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, điện ảnh Hàn Quốc giành được giải thưởng cao nhất tại một trong ba liên hoan phim lớn thế giới (Cannes, Berlin, Venice), kể từ sau khi tác phẩm “Pieta” (Đức mẹ sầu bi) của đạo diễn Kim Ki-duk giành giải “Sư tử vàng” tại Liên hoan phim Venice năm 2012.

Liên hoan phim Cannes là một liên hoan phim uy tín quốc tế, do Trung tâm điện ảnh quốc gia Pháp tổ chức lần đầu vào năm 1946 vào tháng 5 hàng năm và kéo dài trong hai tuần, tại Cannes - thành phố nghỉ dưỡng xinh đẹp nằm ở miền Nam nước Pháp. Ngoài giải “Cành cọ vàng”, liên hoan phim còn có các giải thưởng khác như “Giải Ban giám khảo”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, cùng một số hạng mục không tranh giải khác như “Nhãn quan độc đáo”, “Camera vàng”.





Điện ảnh Hàn Quốc tại Cannes

Hàn Quốc có tác phẩm đầu tiên tham dự Liên hoan phim Cannes vào năm 1984. Khi đó, phim “Vòng quay” (The Wheel) của đạo diễn Lee Doo-yong được mời tham dự hạng mục không tranh giải “Nhãn quan độc đáo”. Tuy nhiên, phải 16 năm sau, vào năm 2000, Hàn Quốc mới có tác phẩm tranh giải là phim “Truyện Xuân Hương” (Chunhyang) của đạo diễn Im Kwon-taek. Năm đó, đạo diễn Im không giành giải, nhưng ông đã thắng giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” hai năm sau, với tác phẩm “Chihwaseon” (Túy họa tiên; Painted fire). Năm 2004, phim “Old Boy” của đạo diễn Park Chan-wook và phim “Phụ nữ là tương lai của đàn ông” (Woman Is the Future of Man) của đạo diễn Hong Sang-soo cùng được đề cử tranh giải, trong đó “Old Boy” nhận được “Giải Ban giám khảo”. Năm 2007, nữ diễn viên Jeon Do-yeon trong phim “Ánh dương bí mật” (Secret Sunshine) của đạo diễn Lee Chang-dong giành được giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Năm 2009, tác phẩm “Con dơi” (Tên tiếng Anh là “Thirst” (Cơn khát)) của đạo diễn Park Chan-wook giành “Giải Ban giám khảo”. Sau đó, phim “Thơ” (Poetry) cũng của đạo diễn Lee Chang-dong nhận giải “Kịch bản xuất sắc nhất” vào năm 2010. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, điện ảnh Hàn Quốc không có thêm tác phẩm nào được nhận giải, nên “Cành cọ vàng” vẫn là một niềm mong mỏi bấy lâu của giới điện ảnh nước nhà.





Ý nghĩa

Việc “Ký sinh trùng” thắng giải “Cành cọ vàng” được phân tích là bởi phim truyền tải một vấn đề phổ biến ở bất cứ nơi nào trên thế giới, dưới góc nhìn và sự cảm thụ riêng rất Hàn Quốc, đã tạo được sự đồng cảm chung của khán giả thế giới. Bong Joon-ho được đánh giá là một đạo diễn tài năng, có thể làm thỏa mãn người hâm mộ điện ảnh cả về tính nghệ thuật và tính đại chúng trong các tác phẩm của mình. Các phim tiêu biểu của ông phải kể đến “Hồi ức của một kẻ sát nhân” (Memories of Murder) năm 2003 và “Chuyến tàu băng giá” (Snowpiercer) năm 2006, vừa thành công về mặt nghệ thuật, vừa đạt doanh thu phòng vé cao. Ông đã thử sức với nhiều thể loại đa dạng, từ điều tra tội phạm, bí hiểm, bom tấn, đến giật gân. Đặc biệt, năm nay là tròn 100 năm lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, nên giải “Cành cọ vàng” mà phim “Ký sinh trùng” gặt hái được lại càng mang ý nghĩa lớn hơn. Trong 100 năm qua, mặc dù trải qua nhiều điều kiện khó khăn, nhưng điện ảnh Hàn Quốc đã vượt qua được sự tấn công của điện ảnh Hollywood, giữ vững thị trường điện ảnh trong nước. Giải “Cành cọ vàng” vừa là sự đánh giá của thế giới với điện ảnh Hàn Quốc, vừa là sự khích lệ và động viên to lớn cho chặng đường 100 năm tiếp theo.