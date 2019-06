24℃ (Lee Hi)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Lee Hi

Tên album / Đĩa đơn : 24℃

Ngày phát hành : 30/05/2019





Ca khúc

누구 없소 (NO ONE) (Có ai đó không?) (Feat. B.I of iKON) No way (Feat. G.Soul) Love is over 한두 번 (Một hai lần) (1, 2) (Feat. Choi Hyun-suk of Treasure) 20분 전 (20 phút trước)





Giới thiệu

Lee Hi, giọng ca khủng nhà YG đã chính thức trở lại đường đua K-pop vào ngày 30 tháng 5 vừa qua.





Từ sau album “Seoulite” được lên kệ vào đầu tháng 3 năm 2016, trong hơn 3 năm, mặc dù vẫn góp giọng trong một vài ca khúc nhạc phim, nhưng nữ ca sĩ tài năng này đã không có cơ hội tung ra một sản phẩm âm nhạc chính thức nào. Do đó, ngay từ khi công ty quản lý YG cập nhật tin comeback của cô nàng, người hâm mộ đã “sục sôi khí thế”, mong ngóng sản phẩm từng ngày.





Trước khi được chính thức tung ra vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, album “24℃” đã lần lượt được “nhá hàng” với poster và teaser ca khúc chủ đề “누구 없소” (tạm dịch: Có ai đó không?). Không phụ sự kì vọng của người hâm mộ, trong lần trở lại này, Lee Hi cho thấy rõ sự biến đổi về phong cách, không còn là cô thiếu nữ non trẻ ngày nào, thay vào đó là một Lee Hi trưởng thành và quyến rũ hơn. Có thể cảm nhận điều này ngay từ phần hình ảnh cũng như những bộ trang phục nhiều sắc màu kết hợp cùng lối trang điểm đậm trong MV.





Được biết, con số “24” trong tiêu đề sản phẩm lần này cũng chính là số tuổi của Lee Hi năm nay. Theo đó, các bài hát trong album đã được sáng tác dựa trên những suy nghĩ và cảm nhận của nữ ca sĩ về tình yêu và cuộc sống. Album gây ấn tượng với 5 ca khúc đa dạng về thể loại, R&B, pop, ballad v.v… Có thể kể đến như bài “No way” với phần góp giọng của G.Soul hay trong ca khúc “한두 번” (Một hai lần), cô nàng hát cùng với Choi Hyun-suk – một hậu bối sắp ra mắt trong thời gian tới. Hai ca khúc còn lại lần lượt là “Love is over” và “20분 전” (20 phút trước), trong đó, “20 phút trước” chính là sản phẩm do chính tay Lee Hi trổ tài sáng tác.





Ca khúc chủ đề “누구 없소” (Có ai đó không?) được sáng tác dựa trên cảm hứng từ bài hát cùng tên của nữ ca sĩ Han Young-ae, một ca sĩ gạo cội ở dòng nhạc Blues của Hàn Quốc. Riêng ở bài hát này, lại có phần góp giọng của anh chàng B.I nhóm iKON. Đây cũng là lý do giúp cho album vốn đã “hot” nay lại thêm “sốt sình sịch”. Mang giai điệu da diết, phần lời ca trau chuốt, cùng sự kết hợp ăn ý của Lee Hi và B.I, ca khúc chiếm trọn trái tim người hâm mộ ngay từ lần đầu nghe, đánh dấu màn trở lại thành công mĩ mãn của nữ ca sĩ sinh năm 1996.