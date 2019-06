NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN - The 4th Mini Album (NCT 127)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : NCT 127

Tên album / Đĩa đơn : NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN - The 4th Mini Album

Ngày phát hành : 24/05/2019





Ca khúc

Highway to Heaven Superhuman 아깜짝이야 (FOOL) (Giật mình) 시차 (Jet Lag) (Lệch múi giờ) 종이비행기 (Paper Plane) (Máy bay giấy) OUTRO : WE ARE 127





Giới thiệu

Sau bao ngày tháng phiêu du trên đất Mỹ, các chàng em út của nhà SM – NCT 127 cũng đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình trên các sân khấu âm nhạc trong nước với sản phẩm mới toanh mang tên “NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 24/5 vừa qua. Đây đồng thời cũng là album mini thứ 4 của nhóm, được phát hành sau hơn 6 tháng kể từ sản phẩm Repackage đầu tay mang tên “Regulate” vào tháng 11 năm ngoái.





Trong lần trở lại này, NCT 127 cho ra mắt 6 ca khúc mới, bao gồm bài hát chủ đề “Superhuman”, cùng 5 bài b-side “Highway to Heaven”, “아 깜짝이야 (FOOL) (Giật mình), “시차 (Jet Lag)” (Lệch múi giờ), “종이비행기 (Paper Plane)” (Máy bay giấy) và “OUTRO : WE ARE 127”. Đa số những ca khúc này đều được chắp bút bởi những nhà soạn nhạc lừng danh thế giới như Adrian Mckinnon, 1Take và Social House (tác giả bản hit “7 rings” và “thank u, next” của giọng ca người Mỹ Ariana Grande).





Có thể thấy, trong màn trở lại này, NCT 127 rất chăm chút đầu tư cho đứa con tinh thần mới nhất của mình, khi 6 bài hát đều được sáng tác theo nhiều thể loại đa dạng khác nhau. Điển hình như việc ca khúc chủ đề “Superhuman” mang âm hưởng mạnh mẽ của dòng nhạc EDM kết hợp cùng yếu tố bắt tai của Complextro, qua đó gửi gắm thông điệp rằng chỉ cần có ý chí và quyết tâm thực hiện ước mơ, “con người nhỏ bé” cũng sẽ trở thành một “siêu anh hùng” thật sự; thì hai ca khúc “Highway to Heaven” và “Giật mình” lại có giai điệu vui tươi và trẻ trung của thể loại pop kết hợp với dance, thể hiện tâm trạng lâng lâng hạnh phúc của một chàng trai đang rơi vào lưới tình. Trong khi đó, hai bản nhạc R&B “Lệch múi giờ” và “Máy bay giấy” mang đến cảm giác trầm lắng và ngọt ngào hơn khi ví von 9 thành viên NCT 127 như đang phải trải qua giai đoạn “yêu xa” với cộng đồng fan hâm mộ của mình.