Diễn tập kiểm chứng quyền tác chiến thời chiến vào tháng 8 tới

“Bộ Tư lệnh liên quân tương lai”

Cuộc diễn tập quân sự dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới có mục đích nhằm kiểm chứng năng lực vận hành cơ bản quyền tác chiến thời chiến của “Bộ Tư lệnh liên quân tương lai” nửa cuối năm nay. “Bộ Tư lệnh liên quân tương lai” là cơ chế chỉ huy của liên quân Hàn-Mỹ, sau khi quân đội Mỹ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc. Theo đó, quân đội Hàn Quốc sẽ nắm quyền kiểm soát tác chiến khi xảy ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc.





Lịch sử chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến

Quyền kiểm soát tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc được trao cho quân đội Liên Hợp quốc vào thời kỳ chiến tranh Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc (1950-1953). Sau đó, cơ chế này được đổi thành cơ chế phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ và quyền kiểm soát tác chiến thời chiến được ủy nhiệm cho Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ vào năm 1978. Chức Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ hiện đang do Đại tướng quân Mỹ phụ trách và Đại tướng quân đội Hàn Quốc giữ chức Phó Tư lệnh. Đây là cơ chế mà cả quân đội Seoul và quân đội Washington cùng thực hiện chung quyền kiểm soát tác chiến.

Quyền kiểm soát tác chiến thời bình được trao cho quân đội Hàn Quốc quản lý vào năm 1994. Ban đầu, Mỹ dự định chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2012. Tuy nhiên, mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng đã khiến công tác chuyển giao bị trì hoãn và đổi sang phương hướng chuyển giao dựa trên ba điều kiện cơ bản. Thứ nhất là Hàn Quốc phải đảm bảo năng lực quân sự trọng tâm để dẫn đầu trong công tác phòng vệ liên quân Hàn-Mỹ. Thứ hai là năng lực đối phó ban đầu trước mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ miền Bắc. Hiện tại, quân đội Hàn Quốc được đánh giá là gần như đã thỏa mãn hai điều kiện này. Điều kiện thứ ba là việc chuyển giao phải phù hợp với môi trường an ninh trên bán đảo Hàn Quốc nói riêng và toàn khu vực nói chung. Đây là một vấn đề khá phức tạp và khó khăn để đánh giá bởi tình hình an ninh có thể thay đổi bất cứ lúc nào.





Diễn tập kiểm chứng năng lực tác chiến thời chiến

Đợt diễn tập kiểm chứng năng lực tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc là nhằm kiểm chứng điều kiện đầu tiên trong số 3 điều kiện trên. Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sẽ do Đại tướng của quân đội Hàn Quốc làm Tư lệnh, chức Phó Tư lệnh do Đại tướng của quân đội Mỹ đảm nhận. Cùng với đó, các Bộ Tư lệnh của Hải, Lục, Không quân được thành lập dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Trong đó, chức Tư lệnh Lục quân và Tư lệnh Hải quân sẽ do quân đội Hàn Quốc đảm nhận, chức Tư lệnh Không quân sẽ được giao cho quân đội Mỹ. Đợt diễn tập kiểm chứng sắp tới sẽ được tiến hành dưới cơ chế mới này.

Nếu công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến diễn ra, quân đội Hàn Quốc sẽ đóng vai trò dẫn dắt, quân đội Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Tư lệnh liên quân tương lai sẽ kiểm soát quân đội Hàn Quốc và quân tăng viện Mỹ. Theo đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Mỹ chịu sự kiểm soát của quân đội một nước khác.





Triển vọng

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Seoul vào ngày 3/6 vừa qua. Hai bên đánh giá rằng quân đội Hàn Quốc đã có tiến triển đáng kể trong việc thỏa mãn được các điều kiện để nhận chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng hai bên cũng chấp thuận phương án bổ nhiệm riêng Đại tướng của quân đội Hàn Quốc giữ chức "Tư lệnh liên quân tương lai", thay vì để Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc kiêm nhiệm chức vụ này. Theo đó, nhiều ý kiến nhận định rằng nếu đợt tập trận kiểm chứng lần này thành công, quá trình giao quyền tác chiến thời chiến sẽ sớm được diễn ra. Tiếp đó, Seoul và Washington sẽ tiến hành kiểm chứng năng lực thực hiện hoàn toàn quyền tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc vào năm 2020 và năng lực thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn trong năm 2021. Nếu quy trình này diễn ra một cách suôn sẻ, Mỹ có khả năng sẽ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc vào khoảng thời gian cuối nhiệm kỳ của Chính phủ đương nhiệm, tức vào năm 2022.