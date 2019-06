Seoul và Washington nhất trí về bộ máy chỉ huy Bộ Tư lệnh liên quân tương lai

ⓒYONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí bổ nhiệm một Đại tướng của quân đội Hàn Quốc giữ chức Tư lệnh của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, đơn vị sẽ phụ trách quyền tác chiến thời chiến của Seoul. Trụ sở của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ sẽ được di dời đến căn cứ Humphreys của quân đội Mỹ ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi). Các nội dung trên được thông qua trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Seoul ngày 3/6.

Bộ Tư lệnh liên quân tương lai

Với nội dung nhất trí trên, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sẽ không phải kiêm nhiệm chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân tương lai. Phương án này đã được Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đề xuất lên Bộ Quốc phòng hai nước từ trước đó.

Bộ Tư lệnh liên quân tương lai là một tổ chức sẽ thay thế cho Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, do hệ thống chỉ huy được thay đổi sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Hiện tại, một Đại tướng của quân đội Mỹ đang giữ chức Tư lệnh của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, chức Phó Tư lệnh do một Đại tướng quân đội Hàn Quốc đảm trách. Ban đầu, hai bên đã xem xét phương án để Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc kiêm nhiệm chức Tư lệnh, nhưng phương án này đã bị phía Mỹ phản đối. Bộ Quốc phòng giải thích Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng sẽ giữ nhiều vai trò chỉ đạo trong thời chiến, như bổ trợ cho Bộ trưởng Quốc phòng. Do vậy, việc tách riêng chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân với chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sẽ giúp đảm bảo quá trình điều hành công việc một cách hiệu quả.

Di dời trụ sở Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ

Tại hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng cùng ngày, hai nước đã phê chuẩn phương án di dời trụ sở Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, hiện đang ở căn cứ Yongsan (Seoul), đến căn cứ Humphreys của quân đội Mỹ ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi). Trước đó, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ được xem xét di dời tới tòa nhà phía trong trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi lên nhậm chức, tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams đã đột ngột chuyển sang phương án di dời trụ sở Bộ Tư lệnh đến căn cứ Pyeongtaek. Bộ Quốc phòng nhận định việc chuyển trụ sở đến căn cứ Pyeongtaek sẽ giúp Bộ Tư lệnh liên quân có thể làm việc trên một cơ chế thống nhất với lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, từ đó giúp nâng cao hiệu quả tác chiến.

Chuyển giao quyền tác chiến thời chiến

Các nội dung nhất trí nói trên đều nằm trong quá trình chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Sau nhiều lần trì hoãn kể từ lần nhất trí đầu tiên, Washington quyết định sẽ chuyển giao “có điều kiện” quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Ba điều kiện được đề ra là: quân đội Hàn Quốc có đủ các năng lực quân sự trọng tâm để chỉ đạo phòng thủ liên quân; đủ năng lực đối phó cần thiết giai đoạn đầu với uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên; tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực phù hợp để chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Hiện tại, trong số ba điều kiện đề ra, ngoại trừ điều kiện về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực, quân đội Hàn Quốc được đánh giá đã gần như thỏa mãn được hai điều kiện còn lại. Theo đó, vào tháng 8 tới đây, hai nước dự kiến sẽ triển khai một cuộc tập trận chung, nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC), sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai. Trong đó, một Đại tướng của quân đội Hàn Quốc sẽ nắm giữ chức Tư lệnh và một Đại tướng quân đội Mỹ giữ chức Phó Tư lệnh. Nếu quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến được diễn ra, Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sẽ thực thi quyền tác chiến thời chiến với cả binh lực của Hàn Quốc và lực lượng quân tăng viện của Mỹ. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Mỹ trao quyền kiểm soát thời chiến cho quân đội của một nước khác.

Mặt khác, giới phân tích nhận định việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến sẽ có thể diễn ra trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Nếu các quy trình kiểm chứng tiếp theo diễn ra thuận lợi, như kiểm chứng về “năng lực tác chiến toàn diện” (FOC) vào năm 2020 và “năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện” (FMC) vào năm 2021, thì quá trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến sẽ có thể diễn ra vào năm 2022.