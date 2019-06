Twice thu về kỉ lục thứ 5 với 300 triệu view cho MV “What is Love?”

Vào lúc 4 giờ 35 phút chiều 8/6 vừa qua, MV “What is Love?” của Twice đã được xác nhận cán mốc 300 triệu lượt xem trên Youtube. Vậy là sau một loạt các ca khúc “hot hit” “TT”, “Cheer Up”, “Likey”, “Ooh-ah하게” (Khiến em đoan trang) thì “What is Love?” đã chính thức được liệt vào danh sách những ca khúc có MV vượt 300 triệu views trên Youtube của các cô gái xinh đẹp Twice.





Công ty quản lí của Twice - JYP Entertainment đã đăng một bức ảnh để “ăn mừng” thành thích mới của Twice cũng như gửi lời cảm ơn đến các fan hâm mộ đã luôn dành cho nhóm những tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt.





Bên cạnh đó, ca khúc phát hành tại Nhật Bản “Candy Pop” của Twice cũng là bài hát hiếm hoi trong số những nghệ sĩ K-pop hoạt động tại Nhật đạt 100 triệu lượt xem trên Youtube. Twice mới là nghệ sĩ thứ hai làm được điều này.





Ngoài MV “What is Love?” đạt 300 triệu views, Twice đã có tổng cộng 11 ca khúc liên tiếp từ khi ra mắt với “Ooh-ah하게” (Khiến em đoan trang) cho tới ca khúc mới nhất “Fancy” vượt mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube, một “gia tài” đáng mơ ước đối với bất cứ ca sĩ, nghệ sĩ nào của K-pop.