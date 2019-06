“Với tôi, bánh mì không chỉ đơn thuần là ẩm thực mà còn chứa đựng văn hóa và giá trị truyền thống của Việt Nam”

© Kim Jong-hyun và Kim Jong-beom

Những năm gần đây, với sự phát triển giao lưu mạnh mẽ giữa hai nước Việt – Hàn, ẩm thực Việt Nam cũng ngày càng được yêu thích hơn tại Hàn Quốc. Đặc biệt, không chỉ giới hạn trong một số món mà người Hàn đã biết từ lâu như phở, chả giò, gỏi cuốn…, mà các món như bún chả, bánh mì cũng có mặt trong menu của hầu hết các nhà hàng ở đây. Ngày càng có nhiều quán do người Việt làm chủ và cũng bắt đầu có những thương hiệu franchise do người Hàn đầu tư. Tháng 5 vừa qua đã có một quán bánh mì Việt Nam mới khai trương tại Seoul dưới hình thức franchise từ thương hiệu “Bánh mì Phượng” – một thương hiệu được khá nhiều người biết đến tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Chủ quán là hai anh em anh Kim Jong-hyun và Kim Jong-beom – người đã đi thăm hầu hết các tiệm bánh mì nổi tiếng ở Việt Nam để tìm hiểu về bánh mì Việt và cuối cùng quyết định thuyết phục chủ quán “bánh mì Phượng” để mang thương hiệu này về Hàn Quốc. Tiệm “bánh mì Phượng Hội An” ở Seoul tạo ấn tượng đặc biệt bằng việc tái hiện không gian đặc trưng của phố cổ Hội An với tòa nhà 3 tầng, tường sơn màu vàng, giàn hoa giấy và đèn lồng đủ màu sắc.

Mời quý vị nghe phần âm thanh.