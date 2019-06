Bioara – Thương hiệu về đông trùng hạ thảo hàng đầu Hàn Quốc

© PANGDESIGN

Công ty duy nhất tại Hàn Quốc chuyên về đông trùng hạ thảo





Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về Bioara, doanh nghiệp chuyên về đông trùng hạ thảo, một loại nấm đặc biệt được biết đến với công dụng độc đáo. Giám đốc Park Joon-ho giới thiệu về doanh nghiệp.





Trong tiếng Hàn từ “ara” có nghĩa là biển, và cái tên bioara mang ý nghĩa là “biển của sự sống”. Tên gọi của công ty chúng tôi gửi gắm niềm hy vọng giúp con người trẻ, khỏe hơn và kéo dài tuổi thọ. Bioara là công ty Hàn Quốc duy nhất xử lý toàn bộ quá trình phát triển đông trùng hạ thảo từ gieo hạt, trồng, chăm sóc, chế biến, phân phối đến xuất khẩu. Chủ tịch của chúng tôi có chuyên môn về thực phẩm và dinh dưỡng. Khi học cao học, bà nhận làm dự án nghiên cứu đông trùng hạ thảo với một công ty nhân sâm nổi tiếng. Khi viết báo cáo về sản phẩm, bà đã rất ngạc nhiên về loại nấm đặc biệt này, và cho rằng với kết quả nghiên cứu, công ty sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu mới biết được doanh nghiệp này không thương mại hóa đông trùng hạ thảo vì lo lắng công dụng đặc biệt của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các sản phẩm nhân sâm hiện có. Điều này đã giúp Chủ tịch của chúng tôi hứng thú tiến hành nghiên cứu về nó.





Tạo ra loại nấm chứa hàm lượng kháng sinh tự nhiên cordycepin cao nhất nhờ nghiên cứu và phát triển





Cùng với nhân sâm và nhung hươu, đông trùng hạ thảo được coi là một trong ba dược phẩm phục hồi cơ thể tốt nhất ở Trung Quốc từ thời cổ đại. Người ta nói rằng nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc, từ vua Tần Thủy Hoàng cho đến Chủ tịch Đặng Tiểu Bình ở thế kỷ XX đều đã sử dụng qua loại nấm này. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm ký sinh mọc trên ấu trùng côn trùng. Không giống như các loại nấm khác, loại nấm kỳ lạ này ủ trong cơ thể côn trùng vào mùa đông, và mọc thành nấm vào mùa hè. Loại thảo dược đặc biệt này được biết đến với công dụng tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, chống viêm và giải độc. Với phương châm “mang lại sức khỏe cho mọi người”, Bioara bắt đầu sản xuất đại trà đông trùng hạ thảo từ năm 1986, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các loại đông trùng hạ thảo. Ông Park Joon-ho cho biết.





Chúng tôi đã phát triển loại đông trùng hạ thảo của riêng mình với tên gọi ARA 301 chứa hàm lượng thành phần hoạt tính cao nhất trên thế giới, và đã đăng ký sản phẩm này với Trung tâm hạt giống và dịch vụ Hàn Quốc (KSVS). Thành phần hoạt tính của đông trùng hạ thảo là cordycepin, một loại kháng sinh. So với các loại đông trùng hạ thảo khác, ARA 301 sử dụng một loại hạt giống đặc biệt ngay từ đầu và được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình canh tác. Nhờ đó, sản phẩm này có hàm lượng cordycepin gấp ba lần so với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nói chung, và gấp 180 lần so với các sản phẩm thay thế từ Trung Quốc.





Sở hữu nông trại thông minh ngay giữa lòng thủ đô Seoul





Tại Hàn Quốc có hai loại đông trùng hạ thảo có tên khoa học là takaomontana và militaris. Biora đã chú ý đến loại thứ hai bởi chúng chứa chứa nhiều cordycepin, chất kháng sinh tự nhiên được biết đến với công dụng tăng cường hệ miễn dịch. Công ty đã tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu từ khắp nới trên thế giới, đồng thời hợp tác nghiên cứu với Trung tâm thực phẩm quốc gia Hàn Quốc (KNFC), và thành quả là cho ra đời sản phẩm ARA 301. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, Bioara đã vận hành các cơ sở canh tác đặc biệt. Ông Park Joon-ho chia sẻ.





Phương pháp canh tác đông trùng hạ thảo của chúng tôi cũng rất đặc biệt. Chúng tôi có thể điều khiển từ xa cường độ chiếu sáng, độ ẩm, nhiệt độ và thoát khí trong trang trại thông minh qua smartphone hoặc máy tính. Chúng tôi cũng có thể theo dõi quá trình phát triển của nấm trên điện thoại. Với mô hình canh tác nông trại thông minh này, các nhà nghiên cứu có thể nuôi cấy đông trùng hạ thảo qua điện thoại thông minh ngay tại thủ đô Seoul, mà không nhất thiết phải túc trực tại nông trại.





“Ánh sáng” và “bóng tối” đằng sau sự ra đời một sản phẩm xuất sắc





Đông trùng hạ thảo được cho là rất khó nuôi trồng nhân tạo bởi chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm. Hạt nấm cũng cần chăm sóc cẩn thận bởi nếu bị ô nhiễm thì thiệt hại sẽ rất lớn. Để ngăn ngừa các vấn đề phát sinh, Bioara đã mạnh tay đầu tư vào các cơ sở trồng trọt trong nhà ngay tại thủ đô Seoul. Đối với công ty, chí phí đầu tư xây dựng trang trại thông minh sử dụng mạng internet vạn vật (IoT) tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông như vậy là rất lớn, và đây cũng là cơ sở duy nhất ở Seoul. Tuy nhiên, điều này cũng giúp giảm quãng đường di chuyển từ nơi sản xuất đến nơi bảo quản, chế biến, giúp điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, ngăn ngừa sâu bệnh hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực nghiên cứu không ngừng của Bioara và hệ thống công nghệ cao đã giúp thương mại hóa thành công các sản phẩm vào năm 2015. Ông Park Joon-ho khẳng định.





Ban đầu, người tiêu dùng có vẻ không mấy ấn tượng với sản phẩm qua những quảng cáo không có chất phụ gia, đường hóa học. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng sản phẩm của chúng tôi có mùi vị hấp dẫn cùng lợi ích tuyệt vời. Dòng sản phẩm Bonchowi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng tôi khá thất vọng khi chỉ sau chưa đầy 6 tháng ra mắt, các mặt hàng nhái đã xuất hiện tràn lan. Thậm chí, một công ty lớn đã học được kỹ thuật sản xuất của chúng tôi và ra mắt sản phẩm tương tự, và tất nhiên đã gây ra tổn thất nặng nề cho chúng tôi. Mặc dù vậy, điều này đã chứng minh rằng sản phẩm của chúng tôi thực sự xuất sắc và chúng tôi cần quảng bá rộng rãi hơn nữa. Chúng tôi xác định chỉ cung cấp sản phẩm Bonchowi cho những người thực sự nhận ra giá trị của nó.





Tiến ra thị trường nước ngoài, sản phẩm “nước ép ma thuật”





Bioara đã áp dụng kỹ thuật lên men nano cho quá trình chiết suất, giúp đảm bảo tỷ lệ hấp thụ trên cơ thể đạt từ 50% trở lên. Công ty cũng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc sản xuất không thêm bất kỳ chất phụ gia hay tạo ngọt nào và chỉ sử dụng các thành phần tự nhiên. Bên cạnh đó, để đáp trả các sản phẩm làm nhái, công ty đã mạnh tay áp dụng chiến lược tiếp thị ngược để vượt qua khủng khoảng, tiến ra thị trường nước ngoài. Giám đốc Park Joon-ho nhấn mạnh.





Chúng tôi đã tham gia vào nhiều triển lãm và chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài để quảng bá về hiệu quả của đông trùng hạ thảo trên toàn cầu. Chúng tôi hiện đang xuất khẩu sản phẩm sang 13 nước. Rất nhiều người Trung Quốc đã nhận ra thương hiệu Bonchowi và cái tên này cũng khá phổ biến ở Phillipines hay Việt Nam. Dù khá đắt đỏ, bằng hai lần thu nhập hàng tháng của người dân Đông Nam Á, song sản phẩm của chúng tôi vẫn được biết đến rộng rãi trong khu vực. Tôi cho rằng người tiêu dùng đã nhanh chóng nhận ra công dụng tuyệt vời cùng hương vị thơm ngon của sản phẩm. Một số sản phẩm của chúng tôi được biết đến như là “nước ép ma thuật” ở Việt Nam và Phillipines.