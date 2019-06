Hàn Quốc dựng lại bộ phim truyền hình ăn khách của Nga

“Silver Spoon” (Tạm dịch: Chiếc thìa bạc), bộ phim truyền hình rất ăn khách của Nga, sẽ được làm lại theo phiên bản Hàn Quốc!





Ngày 18/6, tờ Star News đưa tin sê-ri phim Silver Spoon được trình chiếu trên Channel 1, kênh truyền hình lớn nhất của Nga, với tỷ lệ xem kỷ lục đạt trên 40%, sẽ được xựng lại thành bộ drama của Hàn Quốc.





Sê-ri phim gốc đã phát sóng ở Nga tới bộ thứ 3, và bộ thứ 4 sẽ sớm được công chiếu. Đây là chuỗi phim truyền hình lấy chủ đề điều tra-cảnh sát, với nhân vật chính là Igor, một viên cảnh sát tình báo mới chân ướt chân ráo vào nghề.





Trước đó, phim đã từng được làm lại tại Mỹ, Đức, Ba Lan, và là sê-ri phim truyền hình đầu tiên của Nga được chiếu toàn cầu trên kênh Netflix. Bộ đầu tiên của Silver Spoon cũng đã được in thành sách.





Năm 2015, phim đoạt nhiều giải thưởng ở Nga, và nam diễn viên chính Pavel Priluchunyy (vào vai Igor) đã được trao giải Diễn viên xuất sắt nhất năm.





Phiên bản Hàn Quốc của Silver Spoon dự kiến có 16 tập, do biên kịch Lee Jung-eun của drama “The Tuna and the Dolphin” (Câu chuyện cá heo) chắp bút. Phim dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm sau.