Liquor Storage (Củ khoai tây nóng)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : 뜨거운 감자 (Củ khoai tây nóng)

Tên album / Đĩa đơn : Liquor Storage

Ngày phát hành : 17/06/2019





Ca khúc

01. Tase Of Acid

02. A Day

03. So Heavy

04. What Should I Need

05. Ideal2





Giới thiệu

Nhóm nhạc nam “뜨건운 감자” (Củ khoai tây nóng) đã có màn trở lại đầy bất ngờ với album thứ 6 mang tên “Liquor Storage” vào ngày 17 tháng 6 vừa qua.





Nhóm ra mắt vào năm 1997 với hai thành viên: Kim C giọng hát chính và Go Bum-joon phụ trách bass. Nhưng phải đến hai năm sau, album đầu tay “Navi” mới chính thức được đưa lên kệ. Từ sau năm 2012, hai thành viên đều tập trung vào sự nghiệp riêng, do đó hoạt động của nhóm gần như trong tình trạng đóng băng. Mãi đến cuối tháng 2 năm 2018, người hâm mộ mới có cơ hội được gặp lại “Củ khoai tây nóng” qua đĩa đơn “중력의 여자” (Cô gái trọng lực).





Thành viên Kim C khẳng định rằng với việc phát hành album thứ 6 trong lần comeback này, nhóm sẽ tích cực hoạt động hơn trong thời gian tới. Người hâm mộ cũng vì thế mà được tiếp thêm động lực, ủng hộ tích cực cho sản phẩm âm nhạc mới ra của nhóm nhạc “chất như nước cất” này. Album “Liquor Storage” cho thấy một sự phá cách không hề nhỏ của “Củ khoai tây nóng”. Trước kia, nhóm chủ yếu được biết đến bởi phong cách rock đầy cá tính và độc đáo. Đến sản phẩm lần này, không những sự độc đáo đó không bị mất đi, mà thậm chí nhóm còn gây bất ngờ hơn khi chứng tỏ khả năng âm nhạc ở nhiều thể loại khác nhau. Với tổng cộng năm ca khúc trong album, người nghe có cơ hội thưởng thức các nhạc phẩm độc đáo, từ Rock cho đến Electronic hay Synthpop.





Khác với nhiều sản phẩm trước kia, thay vì sử dụng ghita hay bass, nhóm tạo hiệu ứng nhờ trống điện tử và bộ tổng hợp analog, sáng tạo nên những âm thanh hết sức chân thực và cuốn hút. Có thể nhận thấy rõ điều này ở ngay ca khúc chủ đề “A Day”, nổi bật với âm thanh của các nhạc cụ điện tử, phần giai điệu tạo cảm giác huyền bí, mơ hồ, mang đậm phong cách của nhóm. Mặt khác, việc “tự lực cánh sinh”, không nhờ viện trợ từ công ty chủ quản tưởng chừng sẽ gây trở ngại cho quá trình sản xuất. Nhưng trái lại, điều này đã trở thành cơ hội để hai thành viên được thoả sức sáng tạo, thể hiện những gì mình muốn mà không bị gò bó hay can thiệp nhiều từ bên ngoài.