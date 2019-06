TREASURE EP.3 : One To All (ATEEZ)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : ATEEZ

Tên album / Đĩa đơn : TREASURE EP.3 : One To All

Ngày phát hành : 10/06/2019





Ca khúc

01. UTOPIA

02. ILLUSION

03. Crescent

04. WAVE

05. AUROA

06. Dancing Like Butterfly Wings





Giới thiệu

Sau ba tháng kể từ khi kết thúc chuỗi hoạt động quảng bá cho album mini thứ hai “TREASURE EP.2 : Zero To One”, đội quân ATEEZ đã tung ra album mini thứ ba mang tên “TREASURE EP.3 : One To All” vào ngày 10 tháng 6 vừa qua.





Trước đó, nhóm nhạc nhà KQ đã dốc hết sức thực hiện tour biểu diễn tại năm thành phố của Châu Mỹ và mười quốc gia Châu Âu. Các buổi biểu diễn đều nhanh chóng cháy vé, cho thấy sức hút không hề nhỏ của ATEEZ, với thời gian hoạt động tới thời điểm đó chỉ vỏn vẹn năm tháng. Đây được coi là bước đệm giúp sản phẩm trong lần trở lại này thu hút sự chú ý và ủng hộ từ đông đảo bộ phận người hâm mộ trong và ngoài nước.





Được biết, EDE-NERY - đội ngũ sản xuất âm nhạc hợp tác với nhóm từ các album mini trước, tiếp tục “ra tay” trong lần này. Nhờ đó, “TREASURE EP.3 : One To All” dù có sự thay đổi theo hướng dày dặn, trưởng thành hơn, nhưng tổng thể album mini vẫn giữ được nét riêng của ATEEZ từ trước đến giờ.





Với sáu ca khúc trong sản phẩm mới, tám chàng trai mang đến một nguồn năng lượng tích cực và và trẻ trung thông qua những chuyến phiêu lưu đầy thú vị và hấp dẫn. Đặc biệt, nhóm xây dựng hai concept khác nhau cho hai ca khúc chủ đề, tạo điểm nhấn khác biệt cho mùa hè này. Ca khúc “Illusion” (Ảo giác) nổi bật với giai điệu hiphop, kể về cuộc phiêu lưu kì bí trên một hòn đảo, khắc hoạ hình ảnh những chàng trai trẻ tuổi đầy cá tính và tinh nghịch. Trong khi đó, ca khúc chủ đề thứ hai mang tên “Wave” (Con sóng) lại là sự kết hợp giữa thể loại Moombahton và nhạc đồng quê, gây nghiện bởi giai điệu sôi động, vui tươi cùng câu chuyện về chuyến phiêu lưu đại dương của tám chàng trai.