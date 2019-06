BTS phát hành bộ phim mới “Bring The Soul: The Movie” mùa hè này

Các chàng trai của nhóm nhạc nam hàng đầu K-pop BTS (Đoàn thiếu niên chống đạn) sẽ trở lại màn ảnh rộng mùa hè này!





Theo sau thành công ngoài mong đợi của hai bộ phim đầu tay là “Burn the Stage: The Movie” và “Love Yourself in Seoul”, BTS ngày 26/6 vừa qua đã chính thức công bố thông tin nhóm sẽ phát hành bộ phim thứ ba.





Với tựa đề “Bring the Soul: The Movie”, bộ phim sắp ra mắt sẽ không chỉ ghi lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “Love Yoursel” của nhóm, mà còn chia sẻ cuộc trò chuyện thân mật giữa các thành viên tại thủ đô Paris của Pháp, một ngày sau khi nhóm khép lại tour diễn.





Ngoài ra, bộ phim sẽ theo chân 7 chàng trai đi khắp thế giới, vì nhóm đã tới rất nhiều thành phố lớn tại nhiều châu lục trong tour diễn hết sức thành công vừa qua. Phim sẽ truyền tải những màn biểu diễn sôi động của BTS, cũng như những câu chuyện hậu trường của các thành viên.





Cùng với tin vui trên, nhóm cũng chiều lòng các fan hâm mộ bằng cách công bố poster chính thức của phim. “Bring the Soul: The Movie” dự kiến được công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 7/8.