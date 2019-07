Vé concert đầu tiên của IZ*ONE tại Đài Loan đã được bán hết sạch

© Off the record

Nhóm nhạc nữ IZ*ONE đã khép lại buổi diễn đầu tiên tại Đài Loan một cách thành công mĩ mãn với việc toàn bộ vé đã được tiêu thụ sạch sành sanh. Thật không hổ danh là nhóm nhạc “Quốc dân” mà người hâm mộ bình chọn.





Buổi concert "IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN TAIPEI" diễn ra vào 29/6 vừa qua của IZ*ONE được tổ chức tại nhà thi đấu Tân Trang (Xinzhuang Gymnasium), thành phố Tân Bắc, Đài Loan với quy mô 4000 chỗ ngồi, đã được lấp đầy không còn một chỗ trống bởi các fan hâm mộ nhiệt thành của 12 cô gái xinh đẹp này.





Việc vé concert được “tẩu tán” hết sạch chứng tỏ độ nổi tiếng của IZ*ONE không chỉ ở phạm vi Hàn Quốc, mà còn lan rộng ra toàn thế giới. Với phong cách âm nhạc thu hút người nghe cùng đội hình visual long lanh, không khó để IZ*ONE có thể trở thành thần tượng nổi tiếng toàn cầu.





Được biết, chuyến lưu diễn của các cô gái sẽ được tiếp nối vào ngày 13/7 tại Hong Kong và sau đó là các thành phố lớn tại Nhật Bản như Fukuoka và Saitama.