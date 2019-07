Đài tvN hồi đáp thông tin trình chiếu phim mới của Hyun Bin và Son Ye-jin

© YONHAP News

Đài tvN mới đây đã xác nhận kế hoạch công chiếu bộ phim truyền hình sắp ra mắt “Crash Landing of Love” (tên chưa chính thức).





Vào tháng trước, nam tài tử Hyun Bin và bóng hồng Son Ye-jin đều tuyên bố sẽ tham gia bộ drama mới do biên kịch Park Ji-eun của các phim nổi tiếng “My Love From the Star” (Vì sao đưa anh tới) và “The Legend of the Blue Sea” (Huyền thoại biển xanh) chắp bút.





Truyền thông sau đó đưa tin, “Crash Landing of Love” sẽ được công chiếu sau kết thúc trình chiếu bộ drama “Melting Me Softly”, do hai ngôi sao khác của màn ảnh nhỏ là Ji Chang-wook và Won Jin-ah đóng. Như vậy, phim mới của Hyun Bin và Son Ye-jin được đồn đoán là sẽ trình làng trong tháng 11. Đây cũng được cho là bộ drama cuối cùng của đài tvN trong năm nay được chiếu vào khung giờ cuối tuần.





Đáp lại, ngày 28/6, tvN thông báo: kế hoạch chi tiết của phim, như dự định công chiếu vào nửa cuối năm nay, khung giờ, cũng như ngày khởi chiếu, vẫn đang trong quá trình thảo luận.





Phim là câu chuyện về Yoon Se-ri (do nữ diễn viên Son Ye-jin đóng), một người thừa kế giàu có trong khi lái dù lượn đã gặp phải gió lớn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bắc Triều Tiên. Một viên sĩ quan miền Bắc tên là Ri Jung-hyuk (do nam diễn viên Hyun Bin đóng) đã che giấu, bảo vệ cho Yoon, và trong quá trình đó đã đem lòng yêu cô.