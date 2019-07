Kim Soo-hyun xuất ngũ, Do Kyung-soo (EXO) nhập ngũ

© YONHAP News / SM Entertainment

Vào ngày 1/7, Kim Soo-hyun đã chính thức giải ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự với đất nước. Công ty chủ quản của anh chàng – Key East cho biết, vào lúc 8h30 sáng cùng ngày, Kim Soo-hyun đã có mặt trước Chuông hoà bình (평화의 종), lầu gác Imjingak, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi để nói lời chào đến toàn thể công chúng sau khi xuất ngũ.





Được biết, Kim Soo-hyun trước đây đã từng nhận được quyết định trở thành nhân viên lao động công ích hạng 4 vì căn bệnh tim trong lần kiểm tra sức khoẻ thứ nhất. Tuy nhiên, với ý chí và mong muốn gia nhập quân ngũ mạnh mẽ của mình, anh đã không ngừng luyện tập và chăm sóc sức khoẻ. Cuối cùng, anh đã thăng hạng 1 trong lần tái khám và chính thức nhập ngũ vào ngày 23/10/2017. Trong khoảng thời gian tại ngũ, Kim Soo-hyun luôn xuất sắc hoàn thành các khoá huấn luyện và đạt được nhiều thành tích đáng nể phục.





Hiện tại, nhiều công ty và nhãn hàng vẫn đang chờ đợi và săn đón anh chàng. Ngay trước khi xuất ngũ, anh đã ký hợp đồng với một số nhãn hàng mỹ phẩm để làm người mẫu đại diện. Ngoài ra, Kim Soo-hyun cũng nhận được vô số lời mời tham gia diễn xuất. Được biết, lúc này anh chàng đang tập trung lựa chọn kịch bản phù hợp cho lần tái xuất màn ảnh của mình.





Bên cạnh đó, DO của nhóm EXO (Do Kyung-soo) cũng đã chính thức nhập ngũ vào ngày 1/7. Theo SM Entertainment, DO sẽ phục vụ trong Lục quân. Anh chàng từng chia sẻ mong muốn sớm thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay từ khi thành viên cùng nhóm – Xiumin nhập ngũ vào ngày 7/5 vừa qua. Sau khi bàn bạc và thảo luận cùng các thành viên và công ty, họ quyết định ủng hộ việc nhập ngũ của DO.





Phía công ty SM Entertainment cho biết thêm, DO muốn được nhập ngũ trong im lặng, do đó sẽ họ đã không công bố địa điểm và thời gian nhập ngũ, cũng như không tổ chức bất kỳ hoạt động nào vào ngày đó.