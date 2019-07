DEAR. N9NE (Teen Top)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Teen Top (틴탑)

Tên album / Đĩa đơn : DEAR. N9NE

Ngày phát hành : 04/06/2019





Ca khúc

01. Run Away

02. Your Man

03. Swag

04. What Do You Think

05. 비 그친 밤 (That Night) (Đêm ngừng mưa)

06. Happy Ending





Giới thiệu

Các chàng trai của nhóm Teen Top đã có màn trở lại đầy ấn tượng với album mang tên “DEAR. N9NE”, phát hành vào ngày 4 tháng 6 vừa qua. Lấy ý tưởng chủ đạo là “hành trình khám phá bản thân”, album chia làm hai phiên bản ‘DRIVE’ và ‘JOURNEY’, thể hiện hai cảm xúc đối lập nhau. Nếu như phiên bản ‘DRIVE’ là hình ảnh sang trọng, cao quý, thì ở phiên bản ‘JOURNEY’ chính là bầu không khí tự do tự tại của tuổi trẻ.





Đây chính là lần trở lại đầu tiên của nhóm sau hơn một năm vắng bóng kể từ khi phát hành album “Teen Top Story: 8Pisode” vào hồi tháng 7 năm ngoái. Trong khoảng thời gian vắng mặt trên các sàn đấu âm nhạc, các thành viên đã chuyên tâm vào hoạt động cá nhân trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nhạc kịch, MC, sáng tác v.v…





Album lần này có tổng cộng 6 bài hát, do chính các thành viên trong nhóm trực tiếp tham gia sản xuất, nên có thể truyền tải một cách rõ ràng nhất cảm xúc và phong cách âm nhạc chỉ có ở Teen Top.





Ca khúc chủ đề “Run Away” là bài hát kết hợp giữa hai dòng nhạc Tropical house và Moombahton, với giai điệu sâu lắng nhưng cũng không kém phần hào hứng, sôi động. Ca từ của bài hát là nỗi băn khoăn, lo lắng của những người trẻ đang trên con đường thoát ra khỏi khuôn khổ của bản thân để tìm kiếm hướng đi cho riêng mình. Thủ lĩnh tài ba của nhóm – C.A.P là người đã tham gia vào việc viết lời rap và phần lời cho Run Away, cũng như hầu hết các ca khúc trong album lần này.