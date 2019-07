“Nàng thơ” Jeon Jong-seo trở thành nữ chính trong siêu phẩm mới của Hollywood – sánh vai cùng Kate Hudson

© MYCOMPANY

Sau khi ra mắt với bộ phim “Burning” của đạo diễn Lee Chang-dong và xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2018, diễn ra từ 8-19/5 (giờ địa phương) tại Pháp, nữ diễn viên trẻ Jeon Jong-seo đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn từ phía khán giả và truyền thông. Đến ngày 2/7 vừa qua, công ty quản lý của Jeon Jong-seo – My Company đã lên tiếng xác nhận việc cô sẽ chính thức tiến thân vào kinh đô điện ảnh thế giới -Hollywood.





Theo như thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên trẻ sẽ là nữ chính trong tác phẩm điện ảnh mang tên “Mona Lisa and the Blood Moon” của nữ đạo diễn Ana Lily Amirpour và sánh vai cùng hàng loạt siêu sao Hollywood, trong đó có Kate Hudson. Được biết, cô nàng sẽ lên đường “Mỹ tiến” vào ngày 23/7 tới đây để phục vụ việc ghi hình.





Bộ phim “Mona Lisa and the Blood Moon” lấy bối cảnh tại thành phố phồn hoa của Mỹ - New Orleans, là câu chuyện về một cô gái có sức mạnh siêu nhiên cố gắng trốn thoát khỏi trại tâm thần. Đằng sau câu chuyện đó là muôn vàn những khó khăn, nguy hiểm đang chờ phía trước.





Thông qua bộ phim đầu tay “Burning”, Jeon Jong-seo đã có cơ hội để phô diễn năng lực diễn xuất xuất chúng của mình. Chính điều này đã giúp Jeon Jong-seo “lọt vào mắt xanh” của nữ đạo diễn Ana Lily Amirpour, được nhân vật đình đám của Hollywood này “chọn mặt gửi vàng” cho vai nữ chính của dự án điện ảnh mới nhất.