Khai mạc Giải vô địch bơi lội thế giới Gwangju 2019

ⓒYONHAP News

Giải vô địch bơi lội thế giới Gwangju 2019 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 12/7 tại nhà thi đấu Universiade thuộc Đại học nữ sinh Gwangju, thành phố Gwangju, với chủ đề “Đài phun nước ánh sáng”. Với khẩu hiệu “Lặn sâu vào Hòa Bình” (Dive into PEACE), giải đấu năm nay tự hào có quy mô vận động viên tham dự lớn nhất lịch sử.

Giải bơi lội quy mô lớn nhất thế giới

Giải vô địch bơi lội thế giới là lễ hội bơi lội quy mô lớn nhất toàn cầu, được Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) tổ chức lần đầu vào năm 1973, tới nay là lần thứ 18, diễn ra hai năm một lần. Đây là lần đầu tiên, Hàn Quốc đăng cai sự kiện này, và là quốc gia châu Á thứ ba sau Nhật Bản vào năm 2001, Trung Quốc năm 2011. Giải vô địch năm nay được diễn ra tại thành phố Gwangju và khu vực thành phố Yeosu tỉnh Nam Jeolla, kéo dài 17 ngày, từ ngày 12 tới 28/7, với 76 nội dung thi đấu thuộc 6 bộ môn là bơi lội, lặn, bóng nước, bơi nghệ thuật, bơi ngoài trời và nhảy cầu. Tổng số huy chương vàng ở bộ môn bơi lội là 42 huy chương, nhiều nhất từ trước tới nay, nội dung lặn là 13 huy chương, bơi nghệ thuật là 10 huy chương, bóng nước là 2 huy chương, bơi ngoài trời là 7 huy chương và nhảy cầu là 2 huy chương. Có tổng cộng 2.639 vận động viên đến từ 194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia Giải vô địch Gwangju, quy mô cao kỷ lục. Giải đấu trước đó diễn ra tại Hungary vào năm 2017 có 2.303 vận động viên từ 177 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong khi giải đấu quy mô lớn nhất trước đó là vào năm 2015 tại Nga, với 2.413 vận động viên thuộc 184 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những ngôi sao quốc tế đáng chú ý

Giải vô địch bơi lội Gwangju thu hút sự quan tâm đặc biệt do đây là giải đấu chuyên nghiệp diễn ra một năm trước thềm Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Do đó, có rất nhiều ngôi sao bơi lội thế giới tham gia giải đấu này, coi đây là bước đệm chuẩn bị cho Olympic. Thành phần tham dự của đội tuyển Mỹ, cường quốc bơi lội hàng đầu thế giới, có tới 18 cái tên từng giành huy chương vàng Olympic, như Caeleb Dressel, Katie Ledecky. Caeleb Dressel từng giành 7 huy chương vàng tại Giải vô địch bơi lội thế giới diễn ra ở Hungary năm 2017, san bằng kỷ lục mà “kình ngư” Michael Phelps từng lập được về số lượng huy chương vàng nhiều nhất trong một giải đấu. Anh được bình chọn là nam vận động viên xuất sắc nhất cả giải đấu. Trong khi đó, Katie Ledecky đã hai lần được bình chọn là nữ vận động viên xuất sắc nhất trong giải đấu năm 2013 và 2015. Từ giải đấu năm 2013 đến nay, cô đã giành huy chương vàng ở ba nội dung là bơi tự do nữ cự ly 400m, 800m và 1.500m trong ba kỳ liên tiếp. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn được cho là không có đối thủ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục càn quét huy chương vàng ở ba nội dung này lần thứ tư liên tiếp tại Gwangju. Ngoài ra, người hâm mộ cũng đang dồn sự quan tâm tới ngôi sao người Trung Quốc Sun Yang, người hai lần liên tiếp được bình chọn là nam vận động viên xuất sắc nhất tại giải đấu năm 2013 và 2015. Năm nay, anh đặt mục tiêu là lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương vàng ở nội dung bơi tự do nam cự ly 400m. Bên cạnh đó, danh sách vận động viên năm nay còn nhiều cái tên đáng chú ý khác như kình ngư người Thuỵ Điển Sarah Sjostrom, từng được bình chọn là nữ vận động viên xuất sắc giải vô địch năm 2017 tại Hungary.

Kỳ vọng về thành tích đội chủ nhà

Năm nay, Hàn Quốc có tổng cộng 82 vận động viên, nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có 29 vận động viên tham dự bộ môn bơi lội, 8 vận động viên môn lặn, 26 vận động viên môn bóng nước, 11 vận động viên môn bơi nghệ thuật và 8 vận động viên môn bơi ngoài trời. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có vận động viên tham dự môn bóng nước nữ và bơi ngoài trời. Mặc dù “kình ngư” Park Tae-hwan, người duy nhất từng giành được huy chương cho Hàn Quốc tại Giải vô địch bơi lội thế giới, không thể tham gia thi đấu, nhưng một cái tên khác là Kim Seo-yeong đang đặt mục tiêu giành huy chương, trở thành nữ vận động viên Hàn Quốc đầu tiên giành được huy chương ở nội dung bơi hỗn hợp cự ly 200m và 400m. Trước đó, cô từng giành được huy chương vàng nội dung bơi hỗn hợp 200m nữ tại Á vận hội Jaka-Palembang (Indonesia) năm ngoái. Ngoài ra, một số vận động viên khác như Im Da-sol hay Woo Ha-ram cũng được kỳ vọng sẽ gặt hái được huy chương cho nước chủ nhà.