Lương tối thiểu năm 2020 tăng 2,87%

Ngày 12/7, Ủy ban lương tối thiểu đã quyết định mức lương tối thiểu năm sau là 8.590 won (7,3 USD) một giờ, tăng 240 won so với lương tối thiểu năm nay. Con số trên được phân tích đã phản ánh lo ngại về thực trạng nền kinh tế, cân nhắc tới những hệ lụy từ việc Chính phủ nâng lương tối thiểu một cách đột ngột trong hai năm qua. Chủ tịch Ủy ban lương tối thiểu Park Jun-sik khẳng định lương tối thiểu năm 2020 được cân nhắc tới các điều kiện kinh tế khó khăn. Giới chủ sử dụng lao động bày tỏ hoan nghênh, trong khi giới lao động thì phản đối mạnh mẽ.





Mức tăng lương tối thiểu năm sau

Lương tối thiểu năm sau tăng 2,87% so với năm nay, mức tăng thấp nhất sau mức 2,8% năm 2010. Đây là lần đầu tiên, lương tối thiểu chỉ tăng ở ngưỡng một con số kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt. Như vậy, cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in là nâng lương tối thiểu lên trên 10.000 won (8,49 USD) vào năm 2020 đã tan thành bong bóng.

Ban đầu, giới lao động đề xuất nâng 19,8% lương tối thiểu lên 10.000 won, trong khi giới chủ đề xuất giảm 4,2%, xuống còn 8.000 won (6,8 USD). Sau một thời gian đàm phán căng thẳng, Ủy ban lương tối thiểu đã tiến hành biểu quyết phương án điều chỉnh mà mỗi bên đưa ra, và phương án mà giới doanh nghiệp đề xuất là 8.950 won được thông qua.

Nếu xét tới tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và mức tăng giá tiêu dùng thì mức tăng 2,87% trên thực tế có nghĩa là lương tối thiểu giảm, thấp hơn nhiều so mức tăng hơn 30% trong vòng hai năm qua. Trước đó, Chính phủ dự báo kinh tế Hàn Quốc năm 2019 tăng trưởng từ 2,4% đến 2,5%, tỷ lệ lạm phát đạt 0,9%.





Phản ứng của giới doanh nghiệp và người lao động

Trước đó, giới doanh nghiệp đề xuất giảm lương tối thiểu, lấy lý do là nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Trong hai năm qua, lương tối thiểu tăng đột ngột đã làm gia tăng gánh nặng chi phí nhân công cho doanh nghiệp, khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế đang lâm vào đình trệ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương, hộ kinh doanh đang bị dồn vào ngõ cụt. Trên thực tế, quý I năm nay, kinh tế đã tăng trưởng âm so với quý trước, khiến Chính phủ phải hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng cả năm. Tình hình tuyển dụng cũng xấu đi nghiêm trọng, đặc biệt là ở tầng lớp yếu thế, thu nhập người dân bị giảm. Tất nhiên, thực trạng này không phải hoàn toàn là do việc nâng lương tối thiểu một cách đột ngột. Theo giải thích của Chính phủ, còn có nhiều yếu tố bên ngoài tác động, như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, ngành công nghiệp chíp bán dẫn toàn cầu đi xuống.

Phương án nâng lương tối thiểu lên 10.000 won mà giới lao động đề xuất mặc dù có vẻ quá cao, nhưng không phải là một yêu cầu vô căn cứ. Giới lao động cho rằng, nền kinh tế và xã hội Hàn Quốc hoàn toàn đủ khả năng gánh vác được mức lương tối thiểu như vậy. Ngoài ra, phạm vi tính toán lương tối thiểu đã có sự điều chỉnh từ trước, nên hiệu quả từ việc nâng lương tối thiểu trong hai năm vừa qua đã bị giảm đi đáng kể. Do đó, giới lao động cho rằng phương án nâng 19,8% lương tối thiểu là rất thực tế.





Quy trình tiếp theo

Mặc dù Ủy ban lương tối thiểu đã quyết định xong về mức lương tối thiểu năm sau, nhưng đây chưa phải là con số chính thức cuối cùng. Ủy ban sẽ phải trình phương án này lên Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho tới ngày 5/8. Trong vòng 24 ngày, các tổ chức người lao động và chủ sử dụng lao động có thể nêu ra ý kiến kháng nghị. Nếu lý do kháng nghị được công nhận, Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động có thể đề nghị Ủy ban lương tối thiểu tái thẩm định. Cho tới nay, đã có nhiều trường hợp một trong hai bên nêu ra ý kiến kháng nghị, song chưa lần nào Ủy ban lương tối thiểu phải tiến hành tái thẩm định. Do đó, có thể trong lần này, giới lao động cũng sẽ nêu ý kiến phản đối, nhưng nhiều khả năng phương án lương tối thiểu trên sẽ là phương án cuối cùng.