BOK hạ lãi suất cơ bản

ⓒYONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 18/7 đã mở cuộc họp về phương hướng chính sách tiền tệ, quyết định hạ 0,25% lãi suất cơ bản, xuống còn 1,5% một năm. Đồng thời, BOK cũng hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc, từ 2,5% xuống còn 2,2%. Trước đó, BOK đã nâng 0,25% lãi suất cơ bản vào tháng 11 năm ngoái. Như vậy, lãi suất cơ bản đã quay trở lại mức cũ sau 8 tháng.

Bối cảnh hạ lãi suất

Việc BOK hạ lãi suất là khá bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thị trường. Trước đó, giới phân tích phần lớn đều cho rằng BOK sẽ đóng băng lãi suất cơ bản, hoặc dù hạ lãi suất thì thời điểm sẽ là cuối tháng 8. Quyết định hạ lãi suất của BOK được phân tích là do nền kinh tế đã đình trệ một cách nghiêm trọng. Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng -0,4% trong quý I năm nay. Dù tăng trưởng đã khôi phục được mức dương trong quý II, nhưng tỷ lệ tăng trưởng vẫn không đạt đúng như kỳ vọng. Do đó, BOK có thể nhận định rằng việc tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản sẽ khiến tình trạng trì trệ trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc cũng được coi là một yếu tố tác động lớn tới quyết định của BOK. Trong bối cảnh cả xuất khẩu, đầu tư và tiêu thụ nội địa đều tăng trưởng ì ạch như hiện nay, động thái trả đũa kinh tế của Tokyo lại đang nhắm vào chíp bán dẫn và màn hình, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Seoul. Hơn nữa, bất ổn mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật nhiều khả năng sẽ kéo dài. Do đó, BOK không còn cách đối phó nào khác là phải hạ lãi suất.

Mặt khác, việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất vào cuối tháng này, phần nào làm nhẹ bớt gánh nặng giảm lãi suất cho Ngân hàng trung ương.

Hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế

BOK cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 2,2% trong năm nay, giảm 0,3% so với dự báo trước đó. BOK cũng đồng thời hạ dự báo về tỷ lệ lạm phát, từ mức 1,1% xuống 0,7%. Thống đốc BOK Lee Joo-yeol khi trả lời báo giới sau cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ khẳng định dự báo lần này đã phản ánh tình hình xuất khẩu và đầu tư đình trệ trong nửa đầu năm 2019, và còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, kéo kinh tế tăng trưởng chậm.

Dự báo mới nhất của BOK thấp hơn so với dự báo của Chính phủ. Trước đó vào đầu tháng 7, Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng từ 2,4 đến 2,5% trong năm nay, giảm 0,2% so với sự báo trước đó là từ 2,6 đến 2,7%. Việc BOK hạ lãi suất ngoài dự đoán của thị trường, được phân tích là nhằm đối phó một cách chủ động với các yếu tố bất ổn trong và ngoài nước, có thể giúp hồi phục tâm lý kinh tế. Trong phương hướng chính sách tiền tệ được thông qua cùng ngày, Ủy ban chính sách tiền tệ nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ vẫn đạt được tăng trưởng và áp lực gia tăng vật giá là không lớn. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Điều này để ngỏ khả năng BOK sẽ có thể tiếp tục hạ thêm lãi suất trong thời gian tới.