Thảo luận giữa Chính phủ và chính giới về biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản

Ngày 18/7, Tổng thống Hàn Quốc đã họp với Chủ tịch 5 đảng tại Phủ Tổng thống. Cuộc họp mang ý nghĩa lớn khi Tổng thống và lãnh đạo các đảng nhất trí được ý kiến về việc đối phó với biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản, dù vẫn còn mâu thuẫn về một số vấn đề khác.





Nội dung nhất trí

Các bên đều đồng tình rằng biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng công nghệ cao của Nhật Bản mang tính chất là biện pháp trả đũa kinh tế không chính đáng, gây tổn hại tới trật tự thương mại tự do. Tất cả những người tham dự cuộc họp nhất trí về việc thành lập “Tổ chức hợp tác trong trường hợp khẩn cấp” nhằm đối phó với động thái của Nhật Bản. Có nghĩa là, chính giới đã tạm gác lại sự đối đầu trong thời gian qua, để đoàn kết đối phó mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật. “Tổ chức hợp tác trong trường hợp khẩn cấp” dự kiến sẽ là một kênh trao đổi thường xuyên giữa Chính phủ với đảng cầm quyền và các đảng đối lập về biện pháp đối phó với động thái trả đũa của Tokyo.





Mâu thuẫn ý kiến

Tuy nhiên, cuộc họp cũng lộ ra nhiều mâu thuẫn ý kiến về các vấn đề cụ thể, như việc truy cứu trách nhiệm đối với các quan chức ngoại giao do không ngăn chặn được từ sớm mâu thuẫn Hàn-Nhật, hay việc cử đặc phái viên sang Nhật, giải quyết vấn đề theo phương thức “Top-Down”, tức từ trên xuống dưới, thông qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in chưa tỏ rõ lập trường về các đề xuất này.

Ngoài ra, những người tham gia cũng đề xuất phương án Chính phủ Hàn Quốc tiến hành bồi thường trước cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, sau đó đề nghị Nhật Bản bồi thường sau. Tổng thống Moon thể hiện quan điểm không đồng tình, cho rằng nhiều khả năng các nạn nhân và dư luận trong nước sẽ không tán thành phương án này. Tổng thống nêu ví dụ về thỏa thuận Hàn-Nhật liên quan đến vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, một thỏa thuận đã được Chính phủ hai nước nhất trí nhưng lại không được các nạn nhân ủng hộ. Tuy nhiên, có thể kỳ vọng nếu cơ chế thảo luận là “Tổ chức hợp tác trong trường hợp khẩn cấp” được khởi động một cách thuận lợi thì các bên sẽ có thể thảo luận kỹ lưỡng hơn về những phương án này trong thời gian tới.





Mặc dù Tổng thống và lãnh đạo các đảng đã đạt được khung thỏa thuận lớn về động thái trả đũa của Tokyo, nhưng lại không đạt được tiến triển trong các vấn đề nổi cộm khác. Phủ Tổng thống coi vấn đề ngân sách bổ sung như một nghị sự chính trong cuộc hội đàm. Tuy nhiên, trong tuyên bố tổng kết cuộc họp được công bố sau đó chỉ có câu “Chính phủ và chính giới sẽ nỗ lực để tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp”. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ban đầu muốn đưa vào nội dung là “tìm kiếm đối sách hỗ trợ cho các ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị trọng tâm”. Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã phản đối vì nội dung này mang ý nghĩa gây sức ép với chính giới về dự thảo ngân sách bổ sung. Cuối cùng, do sự phản đối quyết liệt của đảng Hàn Quốc tự do, cuộc họp đã không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách bổ sung.

Ngoài ra, chính giới cũng mâu thuẫn ý kiến về chính sách kinh tế của Chính phủ. Phe đối lập chủ trương xóa bỏ chế độ tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, lấy ví dụ về những tác động tiêu cực từ việc nâng lương tối thiểu một cách đột ngột. Tuy nhiên, Tổng thống Moon nhấn mạnh rằng chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo không chỉ bao gồm việc nâng lương tối thiểu, mà còn nhiều chính sách khác như giảm gánh nặng về chi phí y tế cho người dân. Tổng thống khẳng định Chính phủ không có ý định xóa bỏ chính sách này. Ngoài ra, chính giới cũng nêu ra vấn đề xem xét lại Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Về điều này, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong nêu rõ trong thời điểm hiện nay, Chính phủ vẫn sẽ giữ nguyên hiệp định này, nhưng để ngỏ khả năng vẫn có thể xem xét lại tùy theo tình hình.