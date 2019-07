Kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ Hàn-Nhật

Liên minh cầm quyền giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra ngày 21/7, liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do lãnh đạo đã giành thắng lợi. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là thắng lợi hoàn hảo vì mặc dù liên minh cầm quyền giành được quá bán số ghế, nhưng chưa đạt hai phần ba ghế, đủ để thúc đẩy kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia có thể gây chiến. Thế nhưng, con số này vẫn đủ để Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì chiến dịch trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc. Nhiệm kỳ của các thượng nghị sĩ là 6 năm và Nhật Bản thực hiện cuộc bầu cử mỗi ba năm một lần để bầu ra một nửa số thượng nghị sĩ. Vào năm ngoái, Tokyo đã sửa đổi luật bầu cử để tăng số thành viên của Thượng viện từ 242 nghị sĩ lên thành 248 nghị sĩ, tức cuộc bầu cử lần này đã bầu ra 124 nghị sĩ thay thế. Theo kết quả, đảng Dân chủ tự do giành được 57 ghế, đảng Công Minh được 14 ghế, tổng cộng liên minh cầm quyền giành được 71 ghế. Nếu cộng thêm số ghế hiện tại là 70, thì tổng số ghế tại Thượng viện của liên minh cầm quyền là 141 ghế, cao hơn hẳn so với số ghế quá bán là 123 ghế.





Số ghế vẫn chưa đủ để thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp

Nếu ghép cả số ghế của “Nhật Bản phục hồi”, một trong những chính đảng ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp thì cũng mới chỉ được 160 ghế, vẫn thiếu 4 ghế để xúc tiến việc này. Trước cuộc bầu cử, liên minh cầm quyền đã có được hai phần ba số ghế trong Thượng viện để bảo đảm thông qua Hiến pháp sửa đổi và theo đó, việc liệu liên minh cầm quyền có thể giữ đủ số ghế để thúc đẩy sửa đổi Hiếp pháp hay không là điều nhận được sự quan tâm lớn nhất trong cuộc bầu cử vừa qua. Tại Hạ viện Nhật Bản, liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ Tự do và đảng Công Minh giữ 314 ghế trong tổng số 465 ghế nên có thể đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, kế hoạch sửa đổi Hiến pháp do Thủ tướng Abe thúc đẩy sẽ gặp khó khăn khi liên minh cầm quyền không giành được đủ đa số áp đảo tại Thượng viện để xúc tiến việc này. Mặc dù vậy, liên minh cầm quyền đã thành công trong việc duy trì thế đa số tương đối tại Thượng viện và ông Shinzo Abe có thể duy trì chức Thủ tướng và Chủ tịch đảng Dân chủ tự do cho đến tháng 9 năm 2021. Tất nhiên, nếu Thủ tướng Abe gặp nguy cơ chính trị thì có thể phải từ chức, nhưng theo tình hình hiện nay thì nhiệm kỳ của ông Abe sẽ được đảm bảo.





Nhật Bản có khả năng duy trì biện pháp trả đũa kinh tế với Hàn Quốc

Các chuyên gia về chính trị phân tích rằng theo kết quả cuộc bầu cử lần này, Thủ tướng Abe sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc, do kết quả bầu cử cho thấy sự ủng hộ của cử tri đối với đảng cầm quyền. Mặc dù đã giành được “một nửa thắng lợi”, nhưng liên minh cầm quyền coi như là đã nhận được sự ủng hộ của cử tri về mặt chính sách. Trên thực tế, liên minh cầm quyền đang đối mặt với những thách thức chính trị trong và ngoài nước. Có ý kiến cho rằng cần phải ngăn chặn việc Thủ tướng Abe mất sức ảnh hưởng, bị rã đám vì ông Abe đang ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ của mình và cần phải có biện pháp tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ để làm được điều này. Thủ tướng Abe đang đứng trước những vấn đề nhạy cảm trong nước, trong đó có việc người dân lo ngại mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng đến tình hình chính trị trong nước, cũng như sự bất mãn về việc Chính phủ tăng thuế tiêu dùng từ tháng 10 và các vấn đề liên quan đến lương hưu. Thêm vào đó, các đảng đối lập trên chính trường Nhật Bản không có đủ khả năng ngăn chặn sự độc đoán của đảng cầm quyền. Như vậy, Nhật Bản coi Hàn Quốc là “một đối thủ bên ngoài” và muốn duy trì tình hình căng thẳng. Các chuyên gia Nhật Bản phân tích rằng ngoài vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, hiện không có yếu tố nào khác làm thay đổi chính sách của Thủ tướng Abe, tức là nếu không xảy ra tình hình khẩn cấp mà ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phải hợp tác với nhau để đối phó với vấn đề Bắc Triều Tiên, thì Tokyo sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trả đũa đối với Seoul. Thêm vào đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sẽ giữ lập trường cứng rắn về hành động trả đũa của Nhật Bản, nên sự đối đầu quyết liệt giữa hai nước sẽ khó được giải quyết một sớm một chiều.