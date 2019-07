Hãy Để Chúng Tôi Gặp Nhau Bây Giờ (Let Us Meet Now)

Đạo diễn: Kim Seo-yoon, Kang Yi-kwan, Boo Ji-young

Kịch bản: Kim Seo-yoon, Kang Yi-kwan, Boo Ji-young

Diễn viên: Phim “Chú Tài Xế” (Mr Driver)” diễn viên Bae Yoo-ram (trong vai Seong-min), Yoon Hye-ri (vào vai Sook-hee); phim “Chúng Ta Có Thể Sống Tốt Không?” (Can We Live Well?)” Ha Hui-dong (thủ vai Jae-beom), Choi Nam-mi (với vai Hyeon-chae), và phim "Alô (Hello)” Lee Jung-eun (vai Jung-eun), Lee Sang-hee (trong vai người phụ nữ Bắc Triều Tiên)

Ngày công chiếu: 29/05/2019

Thời lượng: 85 phút

Thể loại: phim độc lập

Phim dành cho đối tượng khán giả trên 12 tuổi





Nội dung chính:

“Hãy Để Chúng Tôi Gặp Nhau Bây Giờ” là bộ phim tổng hợp ba câu chuyện phim gồm “Chú Tài Xế” (Mr Driver) của đạo diễn Kim Seo-yoon; “Chúng Ta Có Thể Sống Tốt Không?” (Can We Live Well?) của đạo diễn Kang Yi-kwan và "Alô (Hello)" của đạo diễn Boo Ji-young. Bộ phim có chủ đề chính là những câu chuyện về mối quan hệ hai miền Nam – Bắc bán đảo Hàn Quốc.





Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Kể từ năm 2015, với tiêu chí vì sự hòa bình và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc, Bộ Thống Nhất đã đưa ra chương trình đề án “Hỗ trợ sản xuất phim về chủ đề hòa bình và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc”. Kết quả, năm 2015 đề án đã tuyển chọn được 6 tác phẩm, năm 2016 được 4 tác phẩm, đến năm 2017 có 5 tác phẩm được công bố. Năm 2018, tại Liên hoan phim độc lập Seoul lần thứ 44 được tổ chức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, ở triển lãm phim “Bán đảo Hàn Quốc giai đoạn chuyển mình: phim Hòa bình và Thống nhất”, các phim được sản xuất theo đề án do Bộ Thống Nhất hỗ trợ, đã được công bố rộng rãi. Trong đó, ba tác phẩm phim ngắn “Chú Tài Xế”; “Chúng Ta Có Thể Sống Tốt Không?”; và "Alô" đã được gộp lại tổng hợp thành một bộ phim với thời lượng 85 phút, với tên gọi “Hãy Để Chúng Tôi Gặp Nhau Bây Giờ”. Hình thức tổng hợp gồm nhiều phim ngắn gộp lại thành một bộ phim trong một ý tưởng chung rất quen thuộc trên thế giới. Thể loại phim này có tên gọi omnibus feature film. Dạng thức làm phim này gồm những ý tưởng xuyên suốt xâu chuỗi những câu chuyện nhỏ trong một tổng thể. Trên nền tảng chung, các tác phẩm đều có tiếng nói riêng của mình và mặc sức thể hiện phần sáng tạo.

Tuy nhiên, khác với những bộ phim cùng khai thác đề tài về mối quan hệ Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc, với những câu chuyện tương đối cứng nhắc, mang tính chất vĩ mô về sự đối đầu của những hệ tư tưởng, gián điệp, điệp viên hay những pha hành động mát mắt, thì ngược lại, ở tác phẩm “Hãy Để Chúng Tôi Gặp Nhau Bây Giờ”, những hình ảnh gần gũi thường nhật nhất như tình yêu, những mâu thuẫn hay sự giao tiếp hàng ngày, đã được lồng ghép khéo léo vào từng bộ phim. Thông qua những câu chuyện tưởng chừng như chỉ của mỗi cá nhân ấy, để rồi từ đó nhẹ nhàng truyền tải thông điệp về hòa bình và thống nhất.