Oh Ha-young (Apink) tiếp nối Jung Eun-ji, ra mắt với tư cách ca sĩ solo vào tháng 8

Phía công ty chủ quản Play M Entertainment cho biết, Oh Ha-young (Apink) sẽ chính thức ra mắt với tư cách là ca sĩ solo vào tháng 8 tới đây.





Với lần ra mắt này, fan hâm hộ của cô nàng nói riêng và Apink nói chung, sẽ thấy được nét cuốn hút mới ở Oh Ha-young, điều mà cô nàng chưa từng thể hiện trước đây. Công ty chủ quan đồng thời cũng không quên kêu gọi sự ủng hộ nhiệt tình dành cho nữ ca sĩ.





Như vậy Oh Ha-young là thành viên thứ hai của Apink, nối bước Jung Eun-ji, dấn thân vào con đường solo sau gần 8 năm kể từ khi ra mắt. Trước đó, thành viên Jung Eun-ji đã vô cùng thành công với sự nghiệp solo của mình bắt đầu hoạt động cá nhân vào năm 2016, nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng yêu nhạc. Do đó, em út Oh Ha-young cũng đang được kỳ vọng có thể tiếp nối thành công của đàn chị đi trước.





Ngoài ra, cô nàng cũng vừa hoàn tất buổi fanmeeting cá nhân đầu tiên mừng sinh nhật “하빵그라운즈” (HABBANGROUNDS) tại nhà hát Olympic Music Live (quận Song-pa, Seoul) vào hôm 20/7 vừa qua.