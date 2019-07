Dayou Plus – doanh nghiệp mở ra kỷ nguyên siêu tiết kiệm năng lượng với máy sưởi hiệu suất cao

© DAYOU PLUS

Nhận giải thưởng Nano Hàn Quốc 2019 cho sản phẩm gia nhiệt các-bon nano. Tập đoàn Dayou Winia mở rộng kinh doanh công nghệ mới





Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về Dayou Plus, nhà sản xuất máy sưởi ống nano các-bon siêu tiết kiệm năng lượng, đã vinh dự được nhận giải thưởng Nano Hàn Quốc 2019 – triển lãm công nghệ nano lớn nhất Hàn Quốc.





Dayou Plus giành được giải thưởng cho sản phẩm máy sưởi dạng tấm sử dụng ống nano các-bon, vốn được sử dụng rộng rãi trên nhiều sản phẩm như đệm sưởi điện. Đối với hầu hết các loại máy sưởi dạng tấm trên thị trường, nhiệt độ sưởi sẽ không thể vượt quá 80 độ C. Để khắc phục điều này, Dayou Plus đã phát triển công nghệ máy sưởi ống nano các-bon nhờ chuyển đổi vật liệu nano sang dạng mực. Vật liệu nano ở đây là ống nano các-bon, cứng hơn thép 100 lần, nhưng lại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt như đồng, kim cương. Để sưởi ấm hiệu quả, Dayou Plus đã trộn vật liệu này với than chì, một vật liệu quan trọng dùng trong các đồ điện tử. Máy sưởi dạng tấm ống các-bon nano có thể ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp liên quan đến nhiệt như thiết bị gia dụng, ô tô và xây dựng vì khả năng gia nhiệt tới 300 độ C. Với công nghệ ưu việt của riêng mình, Dayou Plus đã mở ra một chương mới về máy sưởi dạng tấm. Ông Park Hyun-gi, Tổng điều phối Nhóm Xúc tiến dự án mới giới thiệu về Dayou Plus và sản phẩm của công ty.





Dayou Plus là công ty thành viên của tập đoàn Dayou Winia, một tập đoàn khởi đầu với tư cách nhà sản xuất phụ tùng xe hơi dưới tên gọi Dayou A-Tech. Sản phẩm của Dayou Winia bao gồm ghế xe và vô lăng. Sau đó, tập đoàn đã mua lại một công ty điện tử. Công ty con Dayou Plus đã tìm kiếm những mặt hàng kinh doanh mới, động cơ tăng trưởng trong tương lai. Hiệu quả năng lượng là một trong những chủ đề lớn, quan trọng nhất trong các linh kiện xe ô tô, điện tử, lĩnh vực mang lại doanh thu chính cho công ty chúng tôi. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thậm chí tự cung cấp năng lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo một động cơ tăng trưởng mới.





Thành công từ sự nỗ lực và vượt qua gian khó





Tập đoàn Dayou Winia được thành lập năm 1960. Từ một nhà sản xuất linh kiện xe hơi, Tập đoàn này đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực điện tử với việc mua lại Công ty Điện tử Daewoo, và đổi tiên thành Winia Daewoo. Dayou Plus đã và đang góp phần vào sự mở rộng của tập đoàn. Thành lập năm 1967, công ty có kế hoạch kết hợp các công nghệ tiên tiến vào các thiết bị điện tử gia dụng phù hợp với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dayou Plus đang hướng đến dự án kinh doanh về năng lượng tái tạo mới trong chiến lược dài hạn. Trên thực tế, công ty đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển vật liệu nano từ 10 năm trước. Tổng điều phối Park Hyun-gi chia sẻ.





Hiện nay, chúng tôi đã có 6 bằng sáng chế ở nước ngoài và đang nỗ lực để có thêm nhiều bằng sáng chế hơn nữa. Ở giai đoạn đầu, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng một dây chuyền sản xuất proto (thử nghiệm) với số vốn ít ỏi. Nhân viên nghiên cứu phải tự lắp đặt thiết bị, tiến hành nhiều thử nghiệm, sai sót, thậm chí phải thức trắng đêm cả tuần để tìm ra vấn đề và khắc phục chúng. Nhờ sự chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ, công ty chúng tôi đã có thể sở hữu công nghệ cốt lõi.





Mục tiêu phát triển hệ thống sưởi độc lập tự cung cấp năng lượng





Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, Dayou Plus đã sở hữu 8 bằng sáng chế ở trong nước, 6 bằng sáng chế ở nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Mùa xuân năm nay, công ty đã phát triển một cấu trúc “gang” sử dụng công nghệ máy sưởi dạng tấm ống nano các-bon trong dự án hợp tác nghiên cứu với Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và xây dựng GS (GS E&C). Cấu trúc “gang” là một tấm cách nhiệt cỡ lớn sử dụng trong ngành xây dựng. Công nghệ sưởi tích hợp vào ván khuôn cách nhiệt có thể giảm thời gian đông cứng của xi măng, từ đó rút ngắn thời gian thi công nói chung, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động tại các công trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành tựu bước đầu của công ty. Ông Park Hyun-gi cho biết.





Chúng tôi đang phát triển một mô-đun hệ thống sưởi ấm căn hộ không tiêu tốn năng lượng, tức tự cung cấp năng lượng (zero-energy) có thể sử dụng cho hệ thống nông trại thông minh. Mục tiêu của giải pháp năng lượng thông minh này là tiết kiệm năng lượng thông qua việc phân phối năng lượng quang điện (hồng ngoại) từ ánh sáng Mặt trời trong hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) sử dụng máy sưởi hiệu suất cao. Người dùng có thể dễ dàng vận hành hệ thống thông minh này qua bộ điều khiển, bao gồm cả ứng dụng trên điện thoại di động. Nguyên lý của hệ thống tự cấp năng lượng này có thể được mở rộng, ứng dụng vào các nông trại cũng như nhà máy. Đó là mục tiêu của chúng tôi.





Kết hợp năng lượng Mặt trời và công nghệ gia nhiệt sử dụng hạt các-bon nano, mở ra kỷ nguyên năng lượng zero-energy





Dayou Plus đang áp dụng công nghệ gia nhiệt ống nano các-bon cho hệ thống sưởi ấm của nhà kính. Công ty nỗ lực xây dựng giải pháp đảm bảo đủ năng lượng cần thiết để sưởi ấp, cách nhiệt mà không sử dụng nguồn năng lượng từ bên ngoài, bằng cách kết hợp năng lượng Mặt trời với công nghệ sưởi ấm. Giải pháp này hứa hẹn mở ra lĩnh vực kinh doanh mới. Tổng điều phối Park Hyun-gi khẳng định.





Ngày nay, người ta có thể dễ dàng thấy các tấm pin Mặt trời đơn tinh thể (single-crystal), nhưng chúng không bắt mắt về hình thức, bởi kích thước lớn và màu mờ đục. Bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của chúng tôi đang nỗ lực tập trung vào hai loại pin Mặt trời khác là hạt perovskite và hạt hữu cơ trong suốt. Chúng tôi muốn làm cho chúng trở nên đẹp hơn khi tích hợp vào các sản phẩm. Năng lượng từ pin Mặt trời sẽ được đưa vào tấm gia nhiệt, và làm cho máy sưởi hoạt động. Hiện giờ, chúng tôi đang phát triển với kính sưởi tại ban công của các căn hộ. Một tấm gia nhiệt được đặt cố định ở một mặt kính, và một tấm pin năng lượng Mặt trời đặt ở mặt còn lại, sẽ có có thể tự sinh ra nhiệt mà không cần đến nguồn điện.





Nếu phát triển và triển khai thành công hệ thống sưởi dùng năng lượng Mặt trời ở quy mô thương mại, Dayou Plus có thể mở ra một kỷ nguyên không tiêu tốn chi phí sưởi và điện. Công ty đang khám phá tương lai bằng cách thương mại hóa vật liệu nano các-bon. Công nghệ mơ ước hứa hẹn sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau thuộc kỷ nguyên của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.