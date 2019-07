Những toan tính của Mỹ khi đề cập khả năng can dự vào mâu thuẫn Hàn-Nhật

Bài toán khó của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đang lần lượt đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Song điều đáng nói ở đây là chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm được coi là đặc biệt. Đó là bởi vấn đề hạt nhân Bắc Tiều Tiên hiện đang trong giai đoạn thúc đẩy đối thoại và Chính phủ Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với I-ran. Trong khi đó, hai nước đồng minh quan trọng của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản lại đang lao vào một “cuộc chiến kinh tế”. Như vậy, trong chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản lần này, Cố vấn Bolton được cho là sẽ phải giải một bài toán khó trong bối cảnh chính trị hiện tại.





Mỹ đề cập khả năng “can thiệp” vào tình hình căng thẳng Hàn-Nhật

Liên quan đến quan hệ căng thẳng Hàn-Nhật, Chính quyền Mỹ đã từng đề cập khả năng có thể “can thiệp” vào vấn đề này. Mỹ giữ lập trường cơ bản rằng mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là vấn đề giữa hai nước, nên Seoul và Tokyo phải tự giải quyết. Trong một hội thảo chuyên đề ngày 18/7, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề bán đảo Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Marc Knapper nêu rõ, Hàn Quốc và Nhật Bản phải tự tìm kiếm cách giải quyết mâu thuẫn để hóa giải căng thẳng giữa hai quốc gia. Đồng thời, ông Knapper nhấn mạnh rằng cả hai Hàn Quốc và Nhật Bản đều là nước đồng minh quan trọng của Mỹ nên Washington đang can dự vào cả hai quốc gia. Trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell đã có chuyến thăm các nước châu Á và đưa ra phát ngôn mang nội dung tương tự. Ngày 17/7, ông Stilwell khẳng định, Mỹ sẽ “làm những việc có thể làm” để hỗ trợ những nỗ lực nhằm giải quyết căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, “ngoài các hành động khuyến khích, Washington không có kế hoạch làm trọng tài về tình hình này”.





Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến khả năng Mỹ sẽ “can dự” vào tình hình căng thẳng giữa hai nước Đông Bắc Á. Tổng thống Trump cho biết, ngày 18/7 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đặt câu hỏi về khả năng Mỹ can dự vào vấn đề này và nhấn mạnh rằng Washington sẽ can thiệp nếu cả hai phía Seoul và Tokyo đều muốn điều đó. Về việc này, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết trong cuộc đội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 30/6 vừa qua, Tổng thống Moon đã đề nghị Tổng thống Trump rằng Mỹ cần dành sự quan thâm đến tình hình căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Phủ Tổng thống cho biết, cần phải phân tích chính xác hơn về lời phát biểu của Tổng thống Trump. Nói cách khác, hiện chưa rõ phát ngôn của Tổng thống Mỹ gắn với vấn đề an ninh hoặc vấn đề thương mại hay không. Tức là phát biểu của ông Trump hàm ý rằng vấn đề an ninh là điều quan trọng, còn lập trường cơ bản của Mỹ là sự mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là vấn đề giữa hai quốc gia nên hai bên tự giải quyết. Tuy nhiên, nếu vấn đề này trở thành mối đe dọa về an ninh thì Mỹ có thể can dự.





Hàn Quốc và Nhật Bản cùng cho rằng vấn đề thương mại gắn liền với an ninh

Trên thực tế, vấn đề an ninh và vấn đề thương mại trong thời điểm hiện nay không thể hoàn toàn tách rời được. Nhật Bản đã khơi mào vấn đề rằng nước này không thể xuất khẩu các vật tư có thể sử dụng vào sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt sang Hàn Quốc, trong khi Seoul nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Như vậy, cả hai bên đều cho rằng vấn đề thương mại gắn liền với vấn đề an ninh. Mặt khác, Chính phủ Mỹ đã sử dụng từ “can dự” trong tình hình căng thẳng Hàn-Nhật và điều này được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, mặc dù có vấn đề về an ninh, song Washington sẽ “can dự” chứ không “làm trọng tài” về vấn đề này. Trong bối cảnh đang đối đầu với I-ran, Mỹ cần tập hợp sức mạnh của các nước đồng minh và nước có quan hệ thân thiện với mình. Theo đó, trong chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, Cố vấn Bolton sẽ bàn thảo với các quan chức hai nước về vấn đề điều binh tới eo biển Hormuz và sự “can dự” của Mỹ có nhiều khả năng là hành động gây sức ép lên Hàn Quốc và Nhật Bản để giải quyết tình hình hiện tại, chứ không phải là hành động điều đình với các phương án giải quyết.