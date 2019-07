Oh My Girl xác nhận comeback vào đầu tháng 8

© YONHAP News

Ngày 24/7 vừa qua (giờ địa phương), công ty chủ quản của nhóm nhạc nữ Oh My Girl – WM Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về màn comeback của “gà nhà” như sau: “Oh My Girl sẽ trở lại vào đầu tháng 8 với album mùa hè.”





Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, các cô gái xinh đẹp Oh My Girl đã cho phát hành album full đầu tiên của nhóm mang tên “The Fifth Season” với ca khúc chủ đề “다섯번째계절”(Mùa thứ năm). Chính album này đã đem về cho các cô nàng những chiến thắng liên tiếp trên các show âm nhạc, cũng là những chiếc cúp đầu tiên mà Oh My Girl nhận được kể từ khi ra mắt.





Trong 5 năm hoạt động chăm chỉ, Oh My Girl luôn gắn liền với hình ảnh những thiếu nữ trong trẻo, dịu dàng. Nhưng phải cho đến album “The Fifth Season”, khán giả mới có cơ hội chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc trong phong cách âm nhạc cũng như khả năng của các cô gái xinh đẹp này. Bởi vậy mà ở sản phẩm âm nhạc trở lại sắp tới, sự kì vọng mà người hâm mộ dành cho Oh My Girl sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Công chúng hy vọng các cô nàng sẽ tiếp tục bứt phá và khẳng định phong độ cũng như sự tiến bộ cực nhanh của nhóm trong tương lai.