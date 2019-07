Color on me (Kang Daniel)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Kang Daniel(강다니엘)

Tên album / Đĩa đơn: Color on me

Ngày phát hành: 25/07/2019





Ca khúc

01. Intro (Through the night)

02. Color

03. 뭐해(Em đang làm gì vậy?) (What are you up to)

04. Horizon

05. I HOPE





Giới thiệu

“Center quốc dân” – Kang Daniel đã chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo bằng album đầu tay “Color on me” được “trình làng” vào ngày 25/7 vừa qua (giờ địa phương). Có thể nói, đó là một màn ra mắt không thể thành công hơn với sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh nhất, xứng đáng là album đầu tay của một “Center quốc dân” được khán giả tin tưởng và lựa chọn.





“Color on me” vừa là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn ra mắt solo, vừa là món quà báo đáp của Kang Daniel dành cho những fan hâm mộ đã chờ đợi anh suốt một thời gian dài im hơi lặng tiếng kể từ sau khi chấm dứt mọi hoạt động với nhóm nhạc dự án Wanna One.





Với 5 ca khúc mang những màu sắc cực đặc biệt, “Color on me” chắc chắn sẽ khiến toàn bộ các khán giả phải “đổ gục” trước sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của anh chàng. Album lần này giống như một tờ giấy trắng được tô vẽ bởi những màu sắc của riêng Kang Daniel ở hiện tại và tương lai, đồng thời cũng có cả những sắc màu của những tình cảm mà các fan hâm mộ đã dành cho nam ca sĩ suốt thời gian dài vắng mặt vừa qua.